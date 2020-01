Dotation touristique: ce qui change en 2020

Le pourcentage de l’indexation de la dotation touristique à l’IR passera de 10 à 25% et le plafond de la dotation sera porté à 200.000 DH au lieu de 100.000 DH, a indiqué Hassan Boulaknadal, directeur de l’Office des Changes dans un entretien accordé à nos confrères de L’Economiste, notant que la possibilité de reporter à l’année qui suit le reliquat non utilisé est également prévue.

Le plafond de la dotation pour le commerce électronique accordée aux personnes physiques de nationalité marocaine ou étrangère résidentes au Maroc ainsi que les Marocains résidents à l’étranger sera relevé, a-t-il indiqué, soulignant qu’il passera à 15.000 DH au lieu de 10.000 actuellement.

Par ailleurs, le quotidien L’Economiste annonce de nouvelles possibilités pour les détenteurs d’avoirs à l’étranger afin de régulariser spontanément leur situation. Surtout avec la fin du secret bancaire puisque la quasi-totalité des pays vont communiquer les données sur les personnes non résidentes détenant des comptes bancaires.

Cette nouvelle amnistie introduite par la loi de finances accorde des garanties sur: l’anonymat et la préservation contre toute poursuite administrative ou judiciaire que ce soit en matière de réglementation des changes ou fiscale.