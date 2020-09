Dislog lance sa fondation pour encourager l’entrepreneuriat

Dans un esprit de Responsabilité Sociale des Entreprise (RSE) et en s’appuyant sur les valeurs et l’expertise métier des sociétés du groupe, Dislog Group crée sa fondation afin d’encourager l’entrepreneuriat, d’accélérer la création d’emplois et de stimuler le développement des jeunes pousses au Maroc.

A travers son programme d’incubation et d’accélération de startups, la fondation Dislog ambitionne d’accompagner les startupers Marocains en leur apportant un écosystème propice à leur développement.

Dotée d’un budget de 10 millions de dirhams, la Fondation Dislog souhaite aider les jeunes porteurs de projets dans leur aventure entrepreneuriale et ce quel que soit leur stade d’avancée. Tout type de projets digitaux sont acceptés avec toutefois une préférence pour les startups en relation avec les métiers du groupe Dislog : Distribution, Logistique, Transport, Merchandising, Industrie, Médias, Publicité digitale…

La Fondation sera présidée par Ghislaine Benlamlih, Vice-Présidente de HnS Invest Holding et le comité d’investissement sera dirigé par Ismael Belkhayat, secrétaire général du Maroc Digital et lui-même fondateur et gérant de nombreuses startups (Sarouty.ma, VotreChauffeur.ma, Chari.ma, MaCroisiere.ma, linformation.ma, MonDentiste.ma, WibCloud.com au sein de la startup studio Wib.co).

Les porteurs de projets seront conseillés gratuitement pendant une journée par les analystes de la fondation Dislog et les postulants sélectionnés pourront prétendre à un accompagnement dans la mise en œuvre de ces conseils pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. La Fondation Dislog mettra également et gracieusement à la disposition des Startupers des bureaux. En ce qui concerne le financement, les postulants sélectionnés pourront bénéficier d’un financement de la fondation entre 100k et 500K mad. Les projets en question devront être digitaux et innovants. A noter, qu’il est d’ores et déjà possible de postuler en ligne sur le site de la fondation : www.fondationdislog.com

La fondation a mis en place un écosystème de partenaires permettant aux entrepreneurs sélectionnés de bénéficier d’un guichet unique pour le développement de leur projet.

A titre d’exemples, les entrepreneurs lauréats de la fondation Dislog pourront, pendant deux ans, profiter du savoir-faire :

– D’Endeavor pour le programme de pré-accélération permettant de mettre en place un modèle économique ‘scalable’

– De la startup Studio Wib.co pour le développement informatique et le marketing en ligne.

-De Burj Finance pour la conception de pitch-decks et la préparation aux différentes levées de fonds

-Du cabinet Boughaleb et associés pour l’accompagnement comptable

“J’ai beaucoup de fierté à lancer la fondation Dislog. Cette fondation consistera à aider des jeunes entrepreneurs marocains à lancer leur startup autour de l’écosystème des métiers et de la chaîne de valeur de Dislog group. Nous allons nous structurer en mettant à leurs disposition des bureaux , du coaching, de l’internet, des ordinateurs et aussi des fonds pour pouvoir les aider à mettre en œuvre leurs bonnes idées. Cette fondation mettra en place les moyens nécessaires pour la réussite de notre politique RSE car en tant que grand groupe, il est important pour nous de soutenir et d’apporter de l’aide à la jeunesse marocaine” a annoncé Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group.

Le comité d’investissement dirigé par Ismael Belkhayat sera composé de :

-Salma Benaddou (Burj Finance)

-Sophia Alj (Wib.co Start up studio)

-Nawfal Fassi Fihri (Endeavor)

-Reda Lakhlifi (Endeavor)

-Mohamed Boughaleb (Rbb Africa)

-Lionel Dupui (Dislog)

-Mehdi Bouamrani (Dislog)

-Hassan El Kholti (Dislog)

Entourée d’une équipe d’experts ayant accompagné plus de 200 entrepreneurs dans différents secteurs d’activité, Mona Benlamlih assurera le fonctionnement quotidien de la fondation.

S.L.