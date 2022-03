Dislog Industries acquiert le chocolatier Carré suisse

Dislog Industries a annoncé, ce mardi, l’acquisition de 100% des actions et droits de vote de la société de droit Français Carré suisse, une société de chocolat haut de gamme, biologique et équitable basée en France.

La société Carré Suisse commercialise des tablettes de chocolat sous différents formats et offre une gamme de recettes variées.

La société Carré Suisse enregistre une croissance continue depuis sa création en France et en Europe. Elle est référencée auprès des plus grandes enseignes internationales tel que Carrefour, Franprix, Monoprix mais aussi au sein de grands clients du canal CHR (café, hôtel, restaurant ) ainsi que dans les Duty Free Shops et compagnies aériennes.

A noter que le distributeur exclusif de la marque Carre Suisse sur le marché Français est la société française Taste Distribution et d’autres distributeurs ont la charge de l’export.

Suite à cette annonce, Moncef Belkhayat Président de Dislog Group a déclaré « L’acquisition de carré suisse permet à Dislog Group de consolider les résultats de la Business Unit Food. Nous allons continuer dans les mois qui viennent notre stratégie d’acquisition annoncée fin 2021 de belles marques Agro-alimentaires au Maroc et en France »