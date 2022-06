Dislog Group signe un nouveau contrat avec Mars Wrigley

Dislog Group et Mars Wrigley ont signé un contrat de Full Service Provider pour le développement et la distribution de toutes les marques de Mars au Maroc.

Dislog Group annonce la signature d’un contrat de partenariat pour développer les marques de la multinationale à savoir: Mars , Snickers , Bounty, M&M’s , Twix , Galaxy , Maltesers, Ebly, Uncle Bens, Whiskas , Pedigree , Skittles extra.

Le Groupe continue de renforcer son positionnement de développeur de marques avec le géant américain Mars Wrigley et se chargera désormais de tous les services end to end de lutine jusqu’au consommateur final incluant l’importation, la distribution, le stockage, le transport, le marketing, le marchandising et l’instore activities sur l’ensemble des canaux de distribution gros, détail, digital et Moderne sur le territoire du Royaume du Maroc.

À propos de Dislog Group :

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe Industriel Marocain diversifié. Leader Marocain FMCG et Santé, Dislog Group opère dans les secteurs Industriels des Détergents , Produits Nettoyants & Eaux de javel , Papier , Couches bébé , Biscuiterie, Pharma & Dermo cosmétique , Chocolat et Produits alimentaire bio liquides (Soupes, sauces et jus ) .

Le Groupe emploie 2400 personnes et en charge du développement de 40 marques autour de 3 Business Units : Produits Alimentaire (FMCG), Pharma& Santé et Produits d’entretien.

Le groupe est devenu leader Marocain FMCG et Santé en 15 ans grâce à sa vision de « Full Service Provider » qui intègre, via ms différentes filiales, l’ensemble de b chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.