Dislog Group annonce une nouvelle prise de participation majoritaire

Après l’acquisition de 100% du Chocolatier Carré suisse en France, Dislog Group poursuit son plan de développement industriel à l’international et déclare la prise de participation majoritaire dans la société de droit Français : Cultures de France , une jeune entreprise spécialisée dans la Bio-Industrie des soupe, sauces et jus basée à Cavaillon dans le sud de la France.

La Société Cultures de France élabore et cuisine des recettes végétales, créatives et saines de soupes, sauces et jus sous la marque Germain qu’elle commercialise auprès d’un large réseau de distribution. A noter que la gestion opérationnelle de la société Cultures de France sera assurée par Benjamin Pomies.

Suite à cette opération, Moncef Belkhayat Président de Dislog Group a déclaré: « je suis heureux de cette nouvelle opération qui consolide notre présence à l’international et renforce notre Pôle Industriel Food de Dislog Group. Après l’acquisition de 100% du Chocolatier Carré Suisse en France, cette nouvelle prise de participation chez Cultures de France va nous permettre d’intégrer de nouveaux secteurs dans la Bio-Industrie ».

Benjamin Pomies fondateur Cultures de France a ajouté: « Nous sommes très fiers et reconnaissants de la confiance que Dislog Group nous a accordé à travers la prise de participation majoritaire au sein de Cultures de France. Dislog Group va nous impulser sa dynamique et son esprit de conquête pour nous aider à nous développer rapidement, sur des investissements industriels, R&D et marketing pour proposer une offre complète de produits et services.

Cultures de France va pouvoir voir plus loin, plus grand, plus audacieux et mettre profit son développement, à d’autres filiales du groupe. Nous sommes heureux de ce challenge qui s’offre à nous, heureux de faire partie du projet Dislog, heureux de représenter en partie le groupe en Europe ».

Fondé en 2005 par Moncef Belkhayat, Dislog Group est un groupe Industriel Marocain diversifié. Leader Marocain FMCG et Santé, Dislog Group opère dans les secteurs des Détergents , Produits Nettoyants & Eaux de javel , Papier , Couches bébé , Biscuiterie, Pharma & Dermo cosmétique , Chocolat et Produits alimentaire bio liquides (Soupes , sauces et jus).

Le Groupe emploie 1200 personnes et en charge du développement de 40 marques autour de 3 Business Units : Produits Alimentaire (FMCG ) , Pharma& Santé et Produits d’entretien.

Le groupe est devenu leader Marocain FMCG et Santé en 15 ans grâce à sa vision de « Full Service Provider » qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.