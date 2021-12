Dislog Group annonce une nouvelle organisation

Dislog Group renforce sa gouvernance avec l’entrée dans le conseil d’administration de Khalid Chami et Nabil Triki en tant qu’administrateurs indépendants et annonce une nouvelle organisation autour de 3 Business Units : Food , Non Food et Pharmaceuticals dirigées par 3 Vice-Présidents

Suite à une levée de fonds de 280 millions de dirhams auprès de Mediterrania Capital Partners et à la nomination de Saad Bendidi et Hatim Ben Ahmed au sein du conseil d’administration de Dislog Industries, Dislog Group met en place une nouvelle organisation effective à partir du 1er jan 2022. A noter que le nouvel organigramme a été basé sur plusieurs promotions internes et recrutements externes de dirigeants expérimentés.

Le groupe adopte ainsi une organisation matricielle avec la nomination de Ali tazi , Mehdi Bouamrani et Ghislaine Benlamlih en tant que Vice-Présidents en charge des Business Units Food (Mars ,Kellogg’s , JDE, Aicha, Edita, Dari, Idilia), Non Food (P&G, HMI, Duracell, Braun, BAT) et Pharma & Perfumery (Beirsdorf et Coty)

Reda Qermane quant à lui rejoint le groupe en tant que DG du Pôle Immobilier & Patrimoine et Anass Moutawakil en tant que Directeur General du Pôle Logistique & Last mile.

De même, le Conseil d’Administration de Dislog Group est renforcé avec l’arrivée de Nabil Triki et de Khalid Chami en tant qu’administrateurs indépendants. Ce dernier est également nommé Président du comité d’audit du groupe.

Suite à cette nouvelle organisation, Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group, a déclaré : « Je suis ravi de voir Khalid Chami et Nabil Triki nous rejoindre au sein de notre groupe. Le renforcement de la gouvernance par des experts va nous permette de continuer à nous développer grâce à une stratégie de croissance externe réfléchie autour des 3 nouveaux pôles Food , Non Food et Pharma & Perfumery. Notre ambition sur 2022-2025 est de doubler la taille de notre groupe et seule une bonne gouvernance pourra nous aider à atteindre cet objectif » .

S.L.