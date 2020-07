Dislog: Comment le e-commerce booste les capacités logistiques 

Le groupe Dislog ambitionne à terme de porter ses capacités de stockage à 150.000 m² à la fin de l’année 2021. Pour se faire, dans le cadre de sa stratégie de développement et dans la perspective du renforcement de ces activités, le Groupe Dislog fondé et présidé par Moncef Belkhayat, annonce une nouvelle étape de croissance. En effet, Le groupe H&S Invest, maison mère du groupe Dislog, a injecté un montant de 72 MDH dans sa filiale Building Logistics.

Ce renforcement de capacité de stockage du pôle logistique est principalement boosté par l’activité E-commerce du groupe de Moncef Belkhayat. À ce propos, Dislog Group a lancé chari.ma, une application de commerce B2B qui s’adresse à l’ensemble des points de vente traditionnels. Elle permet aux commerçants de commander dans un seul endroit l’ensemble des produits dont ils ont besoin au niveau de leur points de ventes et de se faire livrer dans les 18 heures. «L’application chari.ma a connu un très grand succès, en quelques mois, auprès de plusieurs milliers de points de vente à Casablanca. Ceci nous a confortés pour généraliser l’application au niveau national» nous affirme Ismaël Belkhayat, fondateur de chari.ma.

En effet, le volume d’affaires de l’application a eu comme conséquence un besoin important en termes de stockage, puisque pour garantir la satisfaction de ses clients, Chari.ma s’engage à les livrer dans un délai de 18 heures. «Pour réussir ce pari, nous nous procurons la marchandise au préalable de chez nos fournisseurs, pour la stocker et pouvoir la livrer dans les temps. Ce stock implique donc un renforcement de la capacité du groupe au niveau de toutes les régions du royaume», confirme ainsi le fondateur de Chari.ma.

L’objectif du renforcement des fonds propres de Building Logistics, est de permettre la réalisation de ce projet structurant pour l’activité logistique de Dislog. Actuellement, le groupe dispose d’une capacité de 100.000 m² de stockage dans plusieurs régions du royaume. De plus, une surface de 30.000 m² de capacité de stockage est déjà en cours de mise en place, notamment dans les villes d’Oujda, Mohammedia, Tanger et Nador. Le groupe prévoit de créer de nouvelles surfaces de stockage dans l’avenir notamment dans les villes de Rabat, Marrakech et Agadir.

