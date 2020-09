Dislog: belle opération du groupe avec le rachat de Fine Hygienic Holding

Belle opération pour Dislog Group qui annonce l’acquisition d’actifs dans l’usine de papiers mouchoirs de FHH au Maroc, située sur un terrain de 24 000 mètres carrés. Le groupe a ainsi nommé Khalid Debbagh comme Directeur du site industriel de Sapino et Directeur des activités d’expansion au Maghreb.

Suite à cette acquisition, Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group, a déclaré: « Je suis très heureux de voir que notre groupe industriel continue sa croissance externe pour devenir un acteur majeur dans la production et la distribution de produits de grande consommation. Nous avons signé un contrat d’exploitation de franchise pour la catégorie des papiers mouchoirs «At home», qui comprend les mouchoirs en papier, les essuie-tout et le papier toilette, dans tous les pays du Maghreb. Cela nous permettra de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire de 110 Millions de Dirhams dès l’année 2020 et de créer une masse critique pour lancer nos activités industrielles, de distribution et de e-commerce en Tunisie à partir du premier semestre 2021 ».

Selon Ali Tazi PDG de Dislog Industries, «cette acquisition, après celle d’Ace, consolide notre portefeuille de marques propres et de marques en gestion de franchise et permet ainsi la création de synergies au sein de notre pôle industriel. La raison pour laquelle nous avons décidé de nous lancer dans cette activité est que «Fine» est une marque d’hygiène de papiers stérilisés ayant une très bonne notoriété auprès des consommateurs. Lors de cette acquisition, les 60 emplois de l’usine de tissus de FHH au Maroc seront préservés. Et dans les semaines à venir, nous continuerons à faire des acquisitions similaires au Maroc et en Tunisie».

James Michael Lafferty, PDG de Fine Hygienic Holding, a expliqué que «FHH opère directement au Maroc depuis 15 ans, en offrant des produits d’hygiène papier de haute qualité dans la région. Cependant, nous continuerons de servir nos clients fidèles à travers notre partenaire Dislog Group en tant que franchisé dans la catégorie de papier hygiénique Fine de ‘Fine au Maghreb’ . Nous continuerons à soutenir la marque à travers toutes nos innovations pour offrir au consommateur marocain la dernière gamme de nos produits en papier à stérilisation unique».

La transaction a été structurée grâce au cabinet Hilmi Law firm côté marocain et Garrigues côté jordanien.

Fondé en 2005 par Moncef Belkhayat , Dislog Group est un groupe Marocain intégré et un acteur incontournable de la Distribution et de la

Fine Hygienic Holding (FHH), l’un des principaux groupes de bien-être au monde et le premier fabricant de produits hygiéniques de la région MENA. Le groupe sert des consommateurs dans plus de 80 pays à travers le monde.