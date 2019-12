Dir iddik Summit: Forte mobilisation de plus de 600 bénévoles et associations

Forte mobilisation de plus de 600 bénévoles et associations de plusieurs villes du Royaume pour des moments d’échanges, de partage et d’émotions à la deuxième édition du « Dir Iddik Summit » qui s’est tenue dimanche 8 décembre à Casablanca.

Pour renforcer un accompagnement tout au long de l’année, inwi confirme son engagement en faveur de l’action sociale, à travers la mise en place d’un « Pack Association Dir iddik » destiné à soutenir les associations dans leurs actions au quotidien.

La 2ème édition du Dir iddik Summit, qui a eu pour slogan « Rahtna Ftatawo3na » (L’épanouissement de soi par le volontariat), a connu un immense succès et a permis d’installer cet événement comme un rendez-vous annuel de référence qui permet à la communauté de se retrouver, d’échanger, et d’apprendre.

L’occasion également de célébrer les associations, mais aussi les bénévoles et les actions qui se sont démarqués, tout au long de l’année 2019, par leur esprit d’initiative, leur impact et leur engagement envers la communauté.

En effet, au terme des phases de sélection, ce sont 181 candidatures qui ont été retenues et près de 8000 votes qui ont été énumérés pour décerner les 5 awards récompensant les actions, les associations et les bénévoles les plus actifs et les plus remarquables de l’année.

La grande nouveauté de Dir iddik Summit cette année était le lancement du « Pack Association Dir iddik ». Ce pack comprend 5 composantes majeures :

Le kit digital qui offre aux associations la possibilité de créer un site web clé en main sur diriddik.ma, personnalisé et personnalisable, simple d’utilisation et intuitif ;

Le kit télécom à travers un abonnement annuel à la solution Business Connect de inwi pour connecter son association avec un accès internet haut débit 4G et un téléphone fixe ;

Le kit media qui propose aux associations un accompagnement media pour mettre en avant leur association et leurs actions ;

Le kit formation où les associations éligibles pourront bénéficier d’une formation gratuite sur des thématiques variées et utiles pour elles dans la mise en place de leur projet ;

Les Rencontres régionales qui sont un carrefour d’échange et de partage d’expérience entre les associations participantes au programme Dir iddik.

« A travers Dir iddik Summit, nous voulons installer un rendez-vous qui permet à la communauté associative de se retrouver dans un cadre d’échange et de partage d’expérience tout en célébrant les actions et les bénévoles. Cette année nous apportons encore plus de soutien aux associations à travers le « Pack Association Dir iddik ». Nous souhaitons à travers ce soutien, encourager les associations et les aider dans leur quotidien pour faire connaitre et aboutir leurs actions», explique Kenza Bouziri, Directrice de la communication Corporate & RSE à inwi.

Aussi, et en parallèle avec toutes ces actions, la plateforme diriddik.ma est devenue une référence dans le domaine du bénévolat avec plus de 100 projets réalisés via la plateforme durant les 24 derniers mois.

Les Gagnants de l’édition 2019 de Dir iddik Summit sont :

Action civique de l’année : « Mihrajane Al Azbal » – Association Al Manar

Action éducative de l’année : « Men Hna bdina » – Association « Ambition Jeunes »

Action de l’année : « Iftar wa Sada9a » – Association Sourire de Marrakech

Association de l’année : L’association Tanja Madinati

Volontaire Dir iddik de l’année : Mariam Bakrim

Dir iddik Summit, les 15 finalistes

15 associations et volontaires ont finalement été retenus en tant que finalistes pour obtenir les prix du Dir iddik Summit dans 5 catégories : «action civique de l’année», «action éducative de l’année», «action de l’année», «association de l’année» et «volontaire de l’année».

Action civique de l’année

Trois associations étaient candidates dans cette catégorie :

L’association Al Manar d’Aït Melloul a organisé le « festival des déchets », une compétition entre les ménages autour du recyclage des déchets. Tout au long de l’année, l’association Al Manar organise des ateliers de recyclage hebdomadaires et des campagnes de sensibilisation dans les écoles et quartiers de la région.

L’Association marocaine de la renaissance sociale (AMARES) est candidate à travers son initiative « Partage des équipements médicaux inter-associatifs ». Créée en 2012 à Mohammedia, Amares vise le développement social et durable des populations défavorisées et la responsabilisation sociétale des jeunes.

L’Association Sanad Alajial est fondée à Agadir en 2014 et œuvre pour la lutte contre la pauvreté en se basant sur le volontariat. L’association a présenté sa candidature à travers la 7ème édition de « Caravane L’khir » qui s’articule autour des plusieurs axes comme les travaux de rénovation des écoles ou la distribution des vêtements aux plus démunis.

Action éducative de l’année

Trois associations étaient candidates dans cette catégorie :

L’Association « Ambition jeunes » présente son action « Men Hna Bdina ». C’est un dispositif qui s’articule autour des ateliers d’orientation, de l’accompagnement, de la formation et l’aide à l’insertion des jeunes. L’association a pour objectifs de favoriser, encourager et promouvoir l’esprit du bénévolat et du travail social auprès des jeunes.

La Fondation Marocaine de l’Education pour l’Emploi (EFE – Maroc), est candidate à travers sa « Caravane Chemsi 2019 » qui a pour but d’offrir aux jeunes chercheurs d’emploi les compétences et les opportunités nécessaires pour une insertion réussie sur le marché du travail.

Surfrider Foundation Maroc a candidaté au Dir iddik Summit avec son initiative des « Classes Bleues ». Ces classes sont articulées autour d’ateliers d’éveil aux dangers de la pollution marine et de sensibilisation à la problématique des déchets aquatiques, la compréhension de la faune marine et l’interaction entre l’Homme et son environnement naturel.

Action de l’année

Trois associations étaient candidates dans cette catégorie :

L’association Sourire de Marrakech encourage le bénévolat et œuvre en faveur de l’enfance et de la jeunesse à travers des activités culturelles, sociales et environnementales. L’association présente son action « Iftar wa Sada9a » lancée pendant le mois sacré de Ramadan.

L’association Tanja Madinati présente son action « Choâabati Forum » qui vise à accompagner les jeunes dans leurs choix scolaires, universitaires et professionnels, en mettant l’accent sur l’importance des soft skills et sur la qualité de la formation et de l’orientation.

L’initiative Lkhir œuvre dans le domaine du développement social, culturel et environnemental et est candidate avec « le Festival culturel Baba Aïchour ». Au programme de ce festival, des activités culturelles, éducatives, environnementales et de solidarité en faveur des enfants.

Association de l’année

Trois associations étaient candidates dans cette catégorie :

L’association Tanja Madinati vise à accompagner les jeunes dans leurs choix scolaires, universitaires et professionnels, en mettant l’accent sur l’importance des soft skills et sur la qualité de la formation et de l’orientation. Tout le long de l’année, l’association organise des ateliers d’orientation, des conférences sur les métiers, des séances de coaching et des séminaires autour des études supérieures.

L’association Sourire de Marrakech encourage le bénévolat et œuvre en faveur de l’enfance et de la jeunesse à travers des activités culturelles, sociales et environnementales. L’association est active toute l’année à travers des animations en faveur des enfants, des ateliers de sensibilisation en faveur des femmes, des caravanes solidaires, des campagnes de distribution des repas en faveur des SDF ou encore la distribution de « l’Iftar ».

Surfrider Foundation Maroc est créée à Agadir en 2010 et regroupe des passionnés de la mer, des vagues et du littoral afin de le protéger et le pérenniser. Surfrider Foundation Maroc est reconnu pour son projet des « Classes Bleues » qui sont articulées autour d’ateliers d’éveil aux dangers de la pollution marine et de sensibilisation à la problématique des déchets aquatiques, la compréhension de la faune marine et l’interaction entre l’Homme et son environnement naturel.

Volontaire Dir iddik de l’année

Trois volontaires Dir iddik étaient candidats dans cette catégorie :

Mariam Bakrim, jeune étudiante passionnée par le bénévolat et toute activité pouvant contribuer au partage des valeurs d’entraide. Mariam a participé à plusieurs projets comme : la Distribution de cartables, « Tous pour une bonne éducation des enfants en montagne », la journée Clean up à la plage de Taghazout, la matinée de jardinage.

Mohamed Amzil, jeune casablancais qui donne toujours de son temps pour partager sa passion du bénévolat. Mohamed a pris part à plusieurs projets cette année notamment le Festival Baba Aichour, les camps d’été, la célébration de la journée mondiale des personnes âgées ou encore l’aménagement d’espaces verts.

Hanaa Lahrach, jeune étudiante universitaire qui fait partie des volontaires Dir iddik les plus actifs puisqu’elle participe régulièrement aux actions organisées à Casablanca, qu’il s’agisse de Temps Forts et d’autres activités liées. Hanaa a participé à plusieurs projets associatifs comme le Festival Baba Aïchour, les animations à l’institut IDMAGE (autisme)… en plus de sa participation en tant que formatrice bénévole en Soft Skill dans le projet pilote de formation lancé en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale.

Le jury « Dir iddik Summit »

Leila Ghandi : Animatrice télé, réalisatrice de films documentaires, productrice, conférencière internationale, première Marocaine à avoir parcouru le monde en solitaire, Leila Ghandi est une des figures incontournables du paysage audiovisuel. Femme engagée, elle milite pour la cause des femmes, la protection de l’environnement, le dialogue interculturel et œuvre à encourager et inspirer la jeunesse à entreprendre et à se dépasser. Leila a reçu de nombreuses distinctions depuis le début de sa carrière et a notamment été décorée chevalier de l’ordre des arts et des lettres par le gouvernement français.

Khouloud Kebali : A travers sa longue expérience en journalisme durant plus d’une dizaine d’année, Khouloud a couvert différents sujets de société. Reconvertie en communication, relations presse et Média Training, elle représente, depuis quatre ans, en tant que Senior Consultant & Trainer au CDC (Center for Development Communication) basé à Washington. Elle s’occupe, entre autres, des ateliers de formation destinés aux différents responsables de la Banque Africaine de Développement, au Kenya, en Tunisie et en Côte d’Ivoire.

Abdellah Tourabi : journaliste, chroniqueur et animateur de télé, Abdellah a été Directeur du magazine Tel Quel et Directeur de la rédaction du magazine Zamane. Depuis mars 2016, il anime « Confidences de presse », émission bilingue d’actualités et de débat, diffusée en direct sur 2M. Abdellah est membre-fondateur du mouvement “Les Citoyens”, think tank et association dont l’objectif est de (re)donner la parole aux citoyens.

Rétrospective des temps forts de Dir iddik en 2019

En plus de l’organisation du Dir iddik Summit, plusieurs temps forts ont enrichi le calendrier Dir iddik tout le long de l’année 2019.

Campagne appel à participation

Tout au long de l’année, inwi lance des appels à participation thématiques auprès des jeunes sur la plateforme diriddik.ma pour participer aux projets des associations participant au programme.

Cette année, la thématique de la campagne était « Rahtna fi Tatawou3na » (L’épanouissement de soi par le bénévolat) pour mettre en avant la promotion du volontariat, surtout auprès des jeunes.

Dans ce sens, quand les bénévoles offrent leur temps et se mobilisent pour travailler avec des associations locales, ils sont les premiers à en bénéficier, autant sur le plan humain, qu’éducatif, civique ou pédagogique.

« Lahdat Dir iddik »

A la télévision comme sur internet, « Lahdat Dir iddik » fut l’un des moments forts du Ramadan 2019. Fidèle à son engagement, depuis plusieurs années, dans le domaine du volontariat et de l’action sociale, inwi a choisi de mettre en lumière, à travers une série de capsules baptisée «Lahdat Dir iddik» et diffusées durant tout le mois sacré, les associations qui animent la plateforme diriddik.ma, et qui donnent chaque jour de leur temps pour aider leur communauté.

En 20 capsules diffusées quotidiennement du lundi au vendredi sur 2M et sur le digital, les Marocains ont ainsi découvert des jeunes sérieux et engagés, qui donnent sans compter de leur temps et de leur énergie pour être aux côtés de leurs communautés. En tout, les capsules «Lahdat Dir iddik» ont totalisé 70 millions de vues. Chaque soir, plus de 3 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous sur 2M afin de célébrer et de rendre hommage aux jeunes volontaires de Dir iddik.

Opération été 2019

Une vaste action de nettoyage a été organisée cet été par inwi dans plusieurs plages au Maroc. Ainsi par exemple, inwi avait déployé une opération de nettoyage dans la Plage de Martil, en partenariat avec des associations et des bénévoles de la région du nord.

Au niveau des autres régions du Royaume, six actions de nettoyage de plages avaient également été programmées. Celles-ci ont eu lieu à Casablanca, en partenariat avec l‘Association de Scoutisme Hassania Branche Ghandi, mais aussi à Agadir et régions avec la Surfrider Foundation Maroc, ainsi qu’à Imsouane, Essaouira et régions en collaboration avec l’Association Jeunes d’Imsouane.