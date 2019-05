Dior met à l’honneur l’artisanat marocain (PHOTO)

Un défilé féerique, une collection qui puise son inspiration des couleurs de l’Afrique et une collaboration des plus inédites qui met à l’honneur l’artisanat marocain dans toute sa splendeur ! Vous l’aviez sans doute vécu, vu ou entendu parler, l’événement de l’année, le DiorCuise2020 au Palais Badii Marrakech, qui marque la quintessence de l’esprit Haute Couture de Dior merveilleusement illustré par une superbe collection Printemps/ Été.

Des créations aux milles et une couleurs, une parfaite fusion entre le traditionnel et le moderne, une ode au dialogue, au partage et au respect des cultures et surtout une célébration du savoir faire artisanal et ancestral marocain.

Parmi les artisans qui ont fait briller notre culture millénaire, les grands et célèbres Serghini, ceux qu’on surnomme chez nous, les mains d’or, maîtres potiers dont le savoir faire et l’art de sculpter la céramique se transmet de génération en génération depuis 1832. Un art qu’ils ont érigé au rang de patrimoine culturel mondial lorsqu’ils intègrent le prestigieux British Museum pour l’histoire et la culture humaine.

Cette famille héritière de cet art sacré et intemporel a mis les petits plats dans les grands et s’est ouverte au monde entier durant les somptueux dîners de la DiorCruise2020. Moulay Ahmed et Younes Serghini (7ème et 8ème génération des maîtres potiers) nous ont dévoilé une partie de leur âme qu’ils mettent dans chacune de leurs créations à travers une collection de couverts sculptée, façonnée et décorée à la main portant en elle toute l’histoire et la symbolique d’un pays qui regorge de talents et de trésors.

A.K.A.