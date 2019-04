Digital: Inwi à la rencontre des entreprises marocaines

Et de trois pour les “Rencontres Entreprises” organisées par inwi en partenariat avec la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM) !

Après le succès des deux premières éditions, les experts de la transformation digitale repartent en tournée pour aller à la rencontre des dirigeants d’entreprises et des entrepreneurs dans 6 grandes villes marocaines: Tanger, Marrakech, Rabat, Fès, Agadir et Casablanca.

Objectifs de cette nouvelle tournée nationale: continuer à sensibiliser les professionnels aux enjeux et aux opportunités qu’offre la transformation digitale, et les accompagner pour adopter les outils et les pratiques adéquates pour réussir la transformation de leurs propres entreprises.

En plus des séances plénières animées par des experts reconnus dans leurs domaines, les “Rencontres Entreprises” permettent aux participants de prendre part à des ateliers pratiques qui abordent des thématiques concrètes et actuelles comme le Cloud computing, la sécurisation des données, la disruption comme modèle économique, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des entreprises ou encore le développement de la notoriété des marques.

Des entreprises de toutes les tailles et opérant dans différents secteurs d’activité prennent part à ces rencontres. L’objectif est de créer un échange et une émulation constructive entre les différents intervenants et les participants.

“À travers les “Rencontres Entreprises”, nous accompagnons les opérateurs économiques en les dotant d’outils et de pratiques adéquats pour concrétiser leur transformation digitale. Pour inwi, il est important d’aller à la rencontre des entreprises et de rendre cette transformation digitale plus concrète et plus accessible pour elles”, explique Ouassim El Arroussi, Directeur Etudes et Développement chez inwi.

L’opérateur, précurseur en la matière, est en effet engagé sur toute la chaîne de valeur de la transformation digitale. Et cela commence au niveau de l’infrastructure. Elu meilleur fournisseur d’accès internet mobile en 2017 et 2018, inwi s’est par exemple doté d’un nouveau Data Center à Rabat. Développé aux normes TIER III, c’est déjà le plus grand centre de données jamais construit au Maroc.

inwi a également été le premier opérateur à tester avec succès une connexion mobile à plus de 1Gbs, ce qui lui permet aujourd’hui d’être un opérateur “5G Ready”.

Pour permettre aux professionnels de profiter pleinement de ces infrastructures de pointe, inwi a développé une suite de services Cloud et sécurité, innovants, modulaires et évolutifs, développée avec des leaders mondiaux en la matière.

“Nos experts, présents lors des ‘Rencontres Entreprises’, accompagnent, au quotidien, des chefs d’entreprises à adopter ces nouveaux outils pour améliorer leurs performances. Cet accompagnement est important parce que la transformation digitale est un processus, un cheminement personnel propre à chaque entreprise”, conclut Ouassim El Arroussi.

A.K.A.