Digital act by inwi

L’inclusion numérique est un défi important pour le Maroc de demain. Vendredi dernier, c’était le thème principal d’une conférence qui s’est tenue à Casablanca avec des panélistes de divers horizons invités par inwi.

L’expert franco-russe Maxime Topolov, le président de l’Apebi Amine Zarouk, la Secrétaire générale de l’AUSIM (association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc) et Tarik Fadli, PDG d’Algo Consulting nous ont concocté une réflexion qui a tenu en haleine le public, avec des exemples concrets. L’occasion de découvrir le rôle de l’ADD (Agence de développement du digital) qui met la réduction des inégales sociales comme priorité dans sa feuille de route 2020-2025.

Si la libéralisation du secteur des télécoms en 2009 a permis de démocratiser l’accès à Internet à plus de deux tiers de la population marocaine, il reste beaucoup à faire pour faciliter l’accès au numérique à une grande partie des usagers, encore trop marginalisés. Point crucial et mission très délicate: à travers les startup, l’Etat doit impérativement jouer le jeu, s’adapter pour que l’administration adopte le digital afin de faciliter la vie de tous les jours aux citoyens, y compris (et surtout) en dehors des grandes villes. Car c’est le modèle de développement qui dépendra énormément de ses transformations.

Les notions de «e-gov» et de «e-services» sont donc au cœur de l’inclusion numérique qui devra également placer la santé, l’éducation et l’agriculture en tête de ses priorités pour les cinq prochaines années. Le service public devra donc donner l’exemple en poursuivant le chantier de la dématérialisation. Il faudra concrétiser tout cela, accompagner ces transformations et vaincre les résistances culturelles. On ne pourra qu’y gagner au change pour plus de transparence. Le pari est loin d’être gagné.

Hicham Bennani