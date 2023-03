Développement durable : le Maroc s’impose en tant que référence au niveau mondial

Conscient de l’importance développement durable pour sa pérennité, le Maroc a entrepris de nombreux chantiers, le propulsant pour être l’un des pionniers en la matière à travers le globe.

Le royaume est l’une des références mondiales, actuellement, pour ce qui est de la production et le développement des énergies vertes et renouvelables, notamment l’éolien, le solaire et même l’hydrogène. Le pays a ainsi initié un chantier important pour ce qui est de la décarbonation de son économie, afin de réduire son empreinte carbone et accorder une plus grande importance aux énergies écofriendly dans son mix énergétique.