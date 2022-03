Deux Renault Master transformés en bibliothèques pour rapprocher les enfants de la lecture

Lancé en 2019, une première bibliothèque mobile «LE BIBLIOBUS » a vu le jour. Ce projet mené par l’Association Al Jisr en partenariat avec la Fondation Renault Maroc et la Fondation Hiba, a pour mission de rapprocher les enfants des écoles publiques périphériques de Casablanca et Tanger (zones périurbaines et rurales), de l’accès à la lecture, la culture et les arts.

Afin de mettre en place ce grand projet d’utilité publique, Renault Master a été transformé en bibliothèque mobile « LE BIBLIOBUS » et part chaque année en tournée auprès de dizaines d’écoles publiques. Au programme, des ateliers pédagogiques autour du livre (ex : atelier découverte bibliothèque, atelier de lecture par le jeu, atelier théâtre, atelier cinéma ..).Une équipe d’animateurs experts accompagne « LE BIBLIOBUS » et aborde des thématiques éducatives de manière ludique et innovante.

« LE BIBLIOBUS » propose une grande diversité de livres (romans, sciences, contes…), ainsi qu’une mallette pédagogique à destination des enseignants et clubs des écoles. Une formation spécifique aux enseignants fait partie du programme afin de pérenniser son action, via le clubs de lecture des écoles participantes.

En 3 ans , la bibliothèque mobile « LE BIBLIOBUS » a rencontré un très bel accueil de la part des directeurs d’établisssement, parents et enfants.

Fort de l’impact de cette action auprès des bénéficiaires et à la demande générale, l’Association Al Jisr, avec l’aide de ses partenaires, a mis en place une action similaire en 2021 baptisée « LE BUS DE LA DECOUVERTE » en faisant l’acquisition d’un Renault Master qui a été transformé en bibliothèque mobile.

Au total, 70 écoles et écoles satellites, à Tanger (Région de Fahs Anjra) et Casablanca, et plus de 30 000 enfants ont bénéficié du programme des bibliothèques mobiles – « LE BIBLIOBUS » et « LE BUS DE LA DECOUVERTE ».

RENAULT MASTER, LE VEHICULE IDEAL POUR ACCEDER AUX ZONES ENCLAVEES

Selon Madame Naoelle BEN ALLEL, Responsable du pôle éducation et parrainage de l’Assocation Al Jisr, ces bibliothèques mobiles ont impacté positivement l’apprentissage de la lecture. Le choix de Renault Master a fortement contribuéà la réussite desbibilothéquesmobiles avec sa capacité à répondre aux besoins des utilisateurs et en facilitant l’accés aux zones enclavées.

L’expérience à Fahs Anjra nous a particulièrement marqué, nous avons fait des routes innaccessibles au vu de l’infrastructure routiére, les enfants étaient ravis de découvrir la bibliothèque mobile et de participer à ce type d’actvités ludiques pour la premiere fois. Une curioisté saine de la part des parents qui ont bien accueilli le projet et demandaient déjà quand sera le prochain passage de la bibliothèque mobile.

Robuste, Renault Master se distingue également par son habitabilité et modularité qui a permis d’aménager des espaces de rangement pour transporter les outils éducatifs tout en gardant un espace suffisantpour que les enfants etlesanimateurs puissent entrer à l’intérieur, découvrir et choisir les livres.

Renault Master a été équipé également dematériel son et vidéooffrant la possibilité de faire des projections de films éducatifs, ainsi que d’un pare soleil rétractable sur le coté latéral du Master pour proposer un coin de lecture en extérieur aux écoliers.

Afin de s’adapter aux différents besoins des animateurs, Renault Master a été équipé d’un générateur éléctrique afin de rester autonome en énergie en toutes circonstances. La taille du Master(L3H2)facilite également son accès à l’intérieur des écoles.

Naoelle Ben Allel – Association Al Jisr

Renault Master est un modèle parfait pour accéder aux établissements des zones enclavées. Il est assez grand pour que les enfants et animateurs puissent entrer à l’intérieur et pas trop grand pour qu’il puisse être garé à l’intérieur de l’école. Il suffit d’un permis B pour le conduire et il est très confortable.

RENAULT MASTER, UNE MULTITUDE DE POSSIBILITES DE TRANSFORMATION

Doté d’un design fort et expressif, un intérieur moderne, une motorisation puissante et économique, un volume utile allant de 8 à 17 m3 et surtout une multitude de possibilités de transformation (plus de 40 transformation au total), Renault Master répond aux exigences de nos clients professionnels dans divers secteurs d’activités.

Renault Master propose également une offre diversifiée en terme de transport de personnes « scolaire, personnel & touristique».

En 2021, grâce à la fidélité de nos clients, Renault Master a été classé N 1 de son segment.