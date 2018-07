Deux nouvelles télévisions satellitaires autorisées par la HACA

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA) a annoncé, jeudi, l’octroi de licences à la société “Hit Radio” pour l’établissement de deux télévisions satellitaires: “TELE JEUNESSE” et “TELE DECOUVERTE et d’une radio musicale hertzienne (FM) couvrant les provinces du Sud: “RADIO SHEM’S”, relevant qu’il a procédé à la signature des cahiers des charges relatifs à ces services.

“L’élargissement de l’offre audiovisuelle nationale constitue l’un des objectifs stratégiques de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), étant donné qu’il permet de disposer d’une variété de services, en vue de répondre aux attentes et aux besoins des différentes catégories sociales et ce, conformément aux nouvelles dispositions de la loi n°11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et de la loi n°66-16, modifiant et complétant la loi n°03-77 relative à la Communication Audiovisuelle, entrées en vigueur en septembre 2016,” indique la HACA dans un communiqué.

“Tenant compte de ces nouvelles exigences légales et procédurales, et après étude des demandes soumises par la société Hit Radio pour l’établissement de deux télévisions satellitaires : « TELE JEUNESSE » et « TELE DECOUVERTE et d’une radio musicale hertzienne (FM) couvrant les provinces du Sud : « RADIO SHEM’S »,

le CSCA a décidé l’octroi des licences y afférentes à l’opérateur”, peut-on lire.