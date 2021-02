Deux nouvelles stations-service sur l’autoroute Casablanca-Agadir

Dans l’objectif de renforcer les conditions de sécurité et d’enrichir l’offre de services dédiés aux usagers de l’autoroute, Monsieur Anouar Benazzouz, Directeur Général de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) et Monsieur George Roberts, Directeur Général de VIVO Energy Maroc ont procédé, le 10 février 2021, à l’inauguration de deux nouvelles stations-service sur l’axe autoroutier Casablanca – Agadir, au niveau des aires de repos Abdelmoumen sur la descente d’Ameskroud vers Agadir et de Benguerir au PK 154 dans le sens vers Casablanca.

Ces deux espaces, qui viennent enrichir le réseau des aires de service autoroutières, ont permis la création d’environ 120 emplois directs et ont été construits selon les standards internationaux en matière d’environnement et d’écologie, en phase avec la responsabilité sociétale des deux partenaires. En particulier, les aires utilisent l’énergie solaire pour couvrir une partie de leur consommation en électricité et un système d’épuration d’eau de dernière génération a été installé et permet la réutilisation des eaux pour l’arrosage des espaces verts.

Ils offrent aux usagers de l’autoroute des installations modernes, des services de restauration, d’approvisionnement en carburant, d’entretien de véhicules, et d’autres prestations leur permettant de se reposer avant de poursuivre leur voyage en toute sécurité et confort.

ADM rappelle que l’aire de repos Abdelmoumen a été mise en service début 2019, elle offre une plate-forme de stationnement de plus de 2 hectares avec 90 places dédiées principalement aux Poids Lourds, son objectif premier est de permettre aux conducteurs de s’arrêter et de contrôler les fonctionnalités des systèmes de freinage, pour un maximum de sécurité au niveau de la descente d’Amskroud.

A noter que l’aménagement des espaces de détente fait partie d’un vaste programme de développement, déployé par ADM, dans le cadre de sa nouvelle mission de service, où le client-usager est érigé en priorité absolue.