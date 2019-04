Des résultats en hausse pour Maroc Telecom

Maroc Telecom a réalisé lors du premier trimestre 2019 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse 0,5% à change constant, a indiqué, lundi l’opérateur des télécommunications dans un communiqué.

Les résultats consolidés du 1er trimestre 2019 font apparaître une progression de 4,8% de la base clients à près de 62 millions et une hausse de 0,8% du chiffre d’affaires à change constant, grâce au dynamisme soutenu de la Data Mobile, indique le Groupe.

Durant les trois premiers mois de 2019, la profitabilité a été également renforcée avec un niveau de marge d’EBITDA à 50,6% (hors impact de la norme IFRS 16), en amélioration de 0,7 pt à change constant.

Maroc Telecom souligne en outre que les perspectives du Groupe ont été maintenues pour l’année 2019, à périmètre et changes constants, précisant que le Groupe prévoit ainsi un chiffre d’affaires stable, un EBITDA stable et des Capex d’environ 15% du chiffre d’affaires (hors fréquences et licences).

“Porté par l’essor de la Data Mobile sur l’ensemble de ses marchés de présence, le groupe Maroc Telecom termine ce premier trimestre avec des résultats au-delà des objectifs”, a commenté le président du Directoire, Abdeslam Ahizoune, cité par le communiqué.

“Cette dynamique bénéficie aussi des efforts continus d’optimisation des coûts, qui permettent au Groupe de maintenir des marges solides, malgré l’accroissement de la pression fiscale et sectorielle dans certains pays de nos filiales”, a-t-il souligné.

Fort de ces acquis et de son expertise prouvée sur des marchés à fort potentiel, Maroc Telecom poursuit sa politique d’investissement pour accompagner les stratégies des gouvernements en matière d’encouragement du digital et de réduction de la fracture numérique, a relevé M. Ahizoune.