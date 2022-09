Des investisseurs espagnols en visite à Tanger

Une réunion entre des investisseurs espagnols de l’industrie du bois, des responsables de la Chambre de Commerce, d’industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et des hommes d’affaires marocains s’est tenue, jeudi à Tanger, en vue d’examiner les opportunités d’investissement et de coopération.

Cette rencontre, tenue au siège de la Chambre régionale, a été l’occasion de présenter aux investisseurs de la région du Pays Basque (Nord de l’Espagne) les potentialités économiques et les infrastructures d’envergure, dont regorge la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, indique un communiqué de la Chambre.

Intervenant à cette occasion, le vice-président de la Chambre régionale, Anouar Arbai, a souligné la nécessité d’aller au-delà de l’approche purement commerciale et de jeter les bases d’un partenariat gagnant-gagnant, à travers l’investissement direct pour créer de la valeur ajoutée et tirer profit des avantages offerts par le Maroc aux entreprises installées sur le territoire national.

Cette rencontre a été également marquée par des réunions avec les représentants de certaines entreprises locales intéressées par ce domaine, au cours desquelles les investisseurs espagnols ont exprimé leur volonté de développer le partenariat avec leurs homologues marocains.

S.L. (avec MAP)