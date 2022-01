Des étudiants de l’ENSIAS Rabat lancent une caravane humanitaire au profit des villageois

Le Club d’Initiative Nationale pour le Développement Humain est un club social à but non lucratif créé en 2007, et constitué par les élèves ingénieurs et lauréats de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes à Rabat (ENSIAS).

Ses activités caritatives, qui s’étalent sur toute l’année, comprennent un convoi socio-médical au profit des habitants des villages dans des situations difficiles, une activité pour les orphelins, une en faveur des sans-abris, et plusieurs autres activités intéressantes qui visent à apporter un appui aux gens démunis, leur assurer une vie saine et garantir leur bien-être.

Le convoi socio-médical est une action annuelle au sein de CINDH, qui vise à aider un ensemble de douars défavorisés et marginalisés. Dans le but d’apaiser la détresse des habitants de ces douars, CINDH s’apprête à organiser la 9ème édition du convoi socio-médical sous le slogan ‘Let’s Keep Them Warm’.

Ce convoi fera escale à Ait Ouasnouan, commune Ait Oumdiss dans la province d’Azilal. Une région montagneuse défavorisée et qui abrite 236 familles distribuées sur 5 Douars.

La caravane prévoit la distribution des paniers alimentaires, des vêtements et des couvertures qui les protégeront contre le froid rigoureux qui sévit dans la région. Des livres et des jouets seront aussi offerts aux enfants des douars afin de contribuer à leur épanouissement.

La caravane comporte aussi un aspect médical qui englobe des examens médicaux conçus pour les habitants des douars et assurés par l’association Espace Cadre qui accompagne le club annuellement dans sa mission bénévole.

Afin d’assurer la réussite du convoi, prévu le 25, 26, 27 mars, CINDH a lancé une collecte de dons et invite toute personne voulant contribuer par des vêtements, des couvertures, des livres, des jouets, et des sommes d’argent, à nous contacter sur les réseaux sociaux CINDH ENSIAS.