Des chefs d’entreprises belges attendus au Maroc

Les entreprises belges qui vont prendre part à la mission économique multisectorielle prévue du 14 au 18 octobre au Maroc, auront l’opportunité de “mieux cerner le marché local” et s’adapter aux besoins de ses acteurs, a indiqué, ce lundi à Casablanca, le conseiller économique et commercial auprès de l’ambassade de Belgique au Maroc, Takis Kakayannis.

À l’occasion d’une série de séminaires à Casablanca, Rabat et Tanger, les entreprises belges représentant divers secteurs d’activités s’informeront du climat des affaires et d’investissement au Maroc pour mieux répondre aux attentes de la clientèle locale, notamment, le secteur public, un important donneur d’ordre, a affirmé Kakayannis dans une déclaration à l’agence MAP.

L’accent sera mis également lors de cette mission sur la coopération dans le domaine de l’économie circulaire où la Belgique dispose d’un savoir-faire considérable, a-t-il ajouté, notant que des activités comme le recyclage et la valorisation des déchets sont des niches à exploiter par les entreprises belges et peuvent constituer de véritables viviers d’emplois.

Cette mission entend aussi de faire l’état des collaborations belgo-marocaines au niveau de la performance énergétique et de transférer les bonnes pratiques des acteurs wallons et marocains au niveau de l’efficacité énergétique de l’industrie, a-t-il fait savoir.

Organisée par l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Étrangers (AWEX) et l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise (HUB Brussels), cette mission regroupe prés d’une quarantaine d’entreprises belges opérant dans différents secteurs d’activités.

Elle intervient après une mission similaire en 2018 conduite par la princesse Astrid à la tête d’une importante délégation de son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés.

S.L. (avec MAP)