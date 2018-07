Départs en vacances: Vivo Energy et le CNPAC sensibilisent les automobilistes

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell et de gaz de pétrole liquéfié de marque Butagaz au Maroc, lance en partenariat avec le Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC), la campagne de sensibilisation à la sécurité routière, “Vigilance Roulez Prudence”, du 27 au 29 juillet prochain.

La campagne de sensibilisation des automobilistes aux dangers de la route se déroule sur trois jours, au niveau des sept stations-service Shell situées sur des axes autoroutiers stratégiques qui connaissent un trafic important durant cette période estivale. Cette opération vise à sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route et les amener à prendre toutes les précautions nécessaires lors de l’usage de l’espace routier.

“Nous disposons chez Vivo Energy Maroc d’une réelle culture de la sécurité que nous avons mis en place en interne, et auprès de nos partenaires. Nous nous employons activement à la partager de manière plus générale avec nos clients et nos concitoyens. Cette initiative de sensibilisation durant la période estivale concrétise pour la septième année consécutive notre engagement en la matière et confirme la qualité de notre partenariat avec le CNPAC”, a déclaré Asaf Sasaoglu, Président Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

Cette initiative qui vise plus de 10 000 automobilistes mobilise une équipe d’animateurs pour aller à leur rencontre. Leur rôle est d’apporter prévention et conseil aux conducteurs sur les différents comportements habituels et à risque, tels que l’usage du téléphone portable ou le non-respect des distances de sécurité. Pour sensibiliser et atteindre un maximum de personnes, un quiz est proposé aux clients des stations-service Shell. Une fois réussi, les participants sont récompensés par un kit de sécurité complet avec un pack de coloriage relatif à la sécurité routière pour les enfants.

Benaceur Boulaajoul, Secrétaire Permanent du CNPAC, a précisé quant à lui que “le partenariat de longue date entre le CNPAC et Vivo Energy Maroc s’inscrit dans le cadre de l’engagement pour le développement durable et l’amélioration de la sécurité routière. Nous tenons à remercier notre partenaire qui mobilise plusieurs ressources humaines et financières dans le but de réussir les actions de communication, de sensibilisation et d’éducation routière programmées durant cette période de l’année caractérisée par un trafic routier très intense. Les actions programmées durant la période estivale en matière de sécurité routière visent à confirmer la politique de proximité adoptée par le CNPAC dans son plan de communication”.

La prudence au volant est une qualité requise tout au long de l’année. La période estivale requière une vigilance encore plus élevée que pendant les autres périodes. La forte mobilité de la population caractérisée par une hausse du trafic routier constitue une menace importante. L’essentiel de ce trafic est supporté par le réseau des routes nationales et autoroutes, moins de 30% du réseau supporte plus de 65% du trafic. 500 000 véhicules en moyenne de Marocains résidant à l’étranger (MRE) viennent également s’ajouter au parc automobile national, en cette période estivale.