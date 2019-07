Délais de paiement: ce qui change à partir d’octobre

Les délais de paiement de chaque établissement public seront publiés de manière transparente, à partir d’octobre prochain, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun.

En réponse à une question orale sur “la recrudescence du nombre d’entreprises menacées de faillite pour manque de liquidité”, présentée par le groupe Istiqlalien pour l’unité et l’égalitarisme à la Chambre des conseillers, Benchaâboun a souligné que le taux d’intérêt en cas de retard de paiement a été revu à la hausse, pour atteindre 5,25% en 2019 et 2020 et 6,25% à compter de janvier 2021.

Après avoir rappelé les Hautes orientations du roi à ce sujet, il a fait savoir que le gouvernement a pris, en septembre dernier, une série de mesures visant à réduire les délais de paiement.

Dans ce sens, le responsable gouvernemental a noté que son département a adressé, le 18 septembre dernier, une circulaire aux gestionnaires des établissements et entreprises publics et lancé une plateforme électronique ”Ajal” dédiée au traitement des plaintes.

