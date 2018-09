Délais de paiement: Benchaâboun a pris une décision importante

Le nouveau ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, prend les choses en main concernant les délais de paiement des entreprises et établissements publics.

Il leur a en effet demandé via une circulaire de respecter les délais et de payer leur créances en retard.

Mohamed Benchaâboun a sommé les entreprise de “simplifier les procédures relatives à la commande publique dans le but de réduire les délais de paiement, d’utiliser des systèmes d’information performants afin de suivre l’évolution des délais de paiement et d’identifier les responsabilités en cas de retard”, rapporte L’Economiste de source bien informée.

En 2017, plus de 8000 entreprises ont dû mettre la clé sous le paillasson à cause notamment des retards de paiement. Des experts n’avaient pas hésité à rendre l’Etat responsable de cette situation désastreuse à cause des retards dans les délais de paiement des dépenses relatives aux commandes publiques.Selon Info Risk, les secteurs des BTP, de l’immobilier et les services sont les plus touchés. A noter que ce sont les Petites et moyennes entreprises (PME) les plus menacées par la faillite à cause notamment des retards de paiement.

Le ministre de l’Economie demande aux entreprises et établissements publics de donner des informations relative aux délais de paiement à la Direction des établissements publics et de la privatisation, note L’Economiste.

S.L.