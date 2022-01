Déficit budgétaire: les prévisions du HCP

Le déficit budgétaire du Maroc devrait se situer à 6,1% du produit intérieur brut (PIB) au titre de l’année 2022, selon les prévisions du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« La politique budgétaire en 2022 devrait rester orientée en faveur du soutien de l’économie nationale en maintenant un déficit budgétaire de près de 6,1% du PIB », relève le HCP qui vient de publier le Budget économique prévisionnel (BEP) 2022.

Cette orientation est combinée à une augmentation des dépenses d’investissement, qui devraient atteindre 7,2%, et des dépenses ordinaires incompressibles, qui poursuivraient leur tendance haussière pour représenter près de 21,7% du PIB. Cette augmentation, précise le HCP, serait portée par la hausse des dépenses de la masse salariale à 12,1% du PIB et des dépenses des autres biens et services (5,6% du PIB), notant que la charge de compensation devrait avoisiner 1,6% du PIB et ce, en supposant que le prix moyen du gaz butane continue à augmenter.

Par ailleurs, le HCP relève que le solde ordinaire devrait se redresser en 2022, sous l’effet d’une augmentation continue des recettes fiscales (18,5% du PIB), en lien avec la reprise de l’activité économique, soulignant que cette perspective serait également renforcée par l’introduction de certaines taxes et l’augmentation de la taxe intérieure de consommation (TIC) et des droits d’importation appliqués à certains produits.

L’impôt sur les sociétés devrait retrouver, quant à lui, son taux de croissance d’avant la crise grâce à l’amélioration des bilans des entreprises en 2021. De même, les recettes de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée devraient bénéficier de l’augmentation attendue de la demande.

Le HCP souligne, en outre, que pour combler ses besoins de financement, le Trésor aurait recours aux emprunts intérieurs et extérieurs, notant, dans ce cadre, que les projections pour 2022 montrent que le taux d’endettement du Trésor devrait augmenter à 78,5% du PIB, dont 60% du PIB de dette intérieure et 18,5% de dette extérieure.

Les répercussions de la crise Covid-19 ont également révélé la vulnérabilité des finances publiques aux chocs exogènes et la possibilité de créer des espaces budgétaires, relève le HCP, estimant qu’avec une dette extérieure garantie par l’Etat qui devrait se stabiliser à près de 14,7% du PIB en 2022, le taux d’endettement public global, en augmentation continue, devrait atteindre 93,2% du PIB en 2022, contre 90,3% en 2021.

Le Budget Economique Prévisionnel 2022 présente une révision du budget économique exploratoire publié au mois de juillet 2021. Il s’agit d’une nouvelle estimation de la croissance de l’économie nationale en 2021 et d’une révision de ses perspectives en 2022 et de leurs effets sur les équilibres macroéconomiques interne et externe.

S.L. (avec MAP)