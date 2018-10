Découvrez l’hôtel Vichy Célestins Spa Casablanca (VIDEO)

Situé à mi-chemin entre Casablanca et Rabat, le Vichy Célestins Spa Hôtel Casablanca, qui vient récemment d’être inauguré à Bouznika, est un hôtel unique en son genre en Afrique. Cette plus grande wellness clinique du Continent, est orientée sur trois axes, le Spa (soins du corps et du visage et massages thérapeutiques thermaux), la rééducation fonctionnelle et la balnéothérapie. L’hôtel composé de 130 chambres au coin salon et d’une salle de bain privative dont quatorze suites peut se targuer de son parcours de golf, de piscines intérieure et extérieure, dont certaines sont chauffées, nous relatera son directeur, Richard D’hacourt.

Cinq grands restaurants coachés par le grand chef Sébastien Bontour, proposent des cuisines gastronomiques et diététiques sans omettre, il y va de soi sa raison d’être, puisée dans la pure tradition de la Médecine thermale de Vichy, qui inclue des consultations médicales et nutritionnelles, ainsi que des activités physiques adaptées et les équipements y afférents en dernières technologies de la balnéothérapie, la cryothérapie et l’endermologie. Bref, dans cette majestueuse bâtisse Spa de 3000 m², il y est fortement question d’anti-âge et de remise en forme, de rééducation fonctionnelle pour les cours d’aquamove dans un bassin des plus sophistiqués.

La clientèle que cible ce centre haut de gamme de Spa est plutôt celle, friande de traitements curatifs. Elle pourra donc à loisir apprécier les cures de thalassothérapie, un fitness haut de gamme, une zone humide, un studio de yoga et une salle de Cryothérapie que le Vichy Célestins Spa Hôtel Casablanca intègre dans ses séjours à thèmes (thalasso, perte de poids, beauté et Lifestyle Coaching) histoire de se refaire une santé.

M.J.K