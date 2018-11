Découvrez les nouvelles offres de NESPRESSO

CONTENU DE MARQUE – Partout dans le monde, la période des fêtes est l’occasion de se réunir autour de friandises de saison. Aucune ville mieux que Paris ne sait donner vie avec autant d’authenticité à ces moments de plaisir et d’opulence. En partenariat avec la célèbre designer India Mahdavi, Nespresso célébrera ces fêtes de fin d’année avec une collection en édition limitée comprenant de savoureux cafés Variations ainsi qu’une sublime gamme d’accessoires; le tout inspiré des gourmandises parisiennes.

Les cafés Variations se déclineront autour des saveurs traditionnelles des grands classiques de la pâtisserie parisienne comme les macarons et les pralinés. Personne n’incarne mieux cet art emblématique que la designer India Mahdavi, qui a créé le packaging de la gamme Variations, les agencements de vitrines de certaines boutiques mais aussi la campagne de communication dans son ensemble.

Installée à Paris, India Mahdavi a conçu quelques-uns des intérieurs les plus en vue du monde. À commencer par la galerie du Sketch à Londres, le restaurant de Jean-François Piège à Paris ou encore l’APT à New York.

Son travail est aujourd’hui synonyme d’élégance déclinée autour d’une riche palette de couleurs.

Les nuances pastel et les designs fantaisie de la gamme reflètent parfaitement le style d’India Mahdavi, qui a traité pour Nespresso chaque création comme s’il s’agissait d’une pièce de couture. Avec deux cafés aromatisés, un café non aromatisés en édition limitée, India Mahdavi a créé une collection idéale pour tous les grands amateurs de café et de design.

India Mahdavi, explique: “J’ai cherché à conférer une dimension onirique à l’univers de Nespresso, dans lequel ces nouvelles capsules font leur entrée tels des délices imaginaires flottant dans le ciel comme des nuages de douceur », déclare l’architecte, apportant au monde fonctionnel et urbain du café une touche d’émotion et de tendresse. « Ces formes voluptueuses, qui rappellent l’enfance, évoquent une gourmandise fantaisiste. En se distançant de différents codes graphiques, Nespresso éveille les sens et célèbre le goût sous toutes ses formes de la vue au toucher sans oublier l’odorat avec de subtils arômes sucrés. J’ai voulu ajouter un zeste de rêverie en proposant des capsules qui soient pur gourmandise pour les yeux et invitent tout un chacun à laisser libre cours à son imagination”.

ÉDITIONS LIMITÉES VARIATIONS

Cette année, les Éditions Limitées Variations emmènent les amateurs de café du monde entier au sommet de la quintessence de la gourmandise française. Chaque gorgée les transporte dans l’ambiance d’une pâtisserie parisienne grâce aux arômes uniques de ces créations café. Chaque fin d’année, la gamme Variations rend hommage à des saveurs de saison. Pour la première fois, en hommage à la tradition française, un espresso Paris Black sera dédié aux amateurs de cafés purs. Au programme, deux cafés Variations et un café noir emblématique seront disponibles. Chacun sera présenté dans une capsule en aluminium conçue par India Mahdavi.

Chaque café Variations est élaboré sur la base du profil café Livanto de la gamme permanente de Nespresso. Un assemblage d’Arabicas d’Amérique centrale et du Sud. Son profil harmonieux et sa touche de caramel torréfiée apportent aux créations de cafés un bouquet rond et équilibré :

Original-Nespresso Variations Macaron – Le mariage harmonieux des notes céréales de Livanto et

d’un arôme sucré et subtil d’amande, typique du macaron.

Intensité : 6

Taille de tasse: Espresso (40 ml)

Original-Nespresso Variations Praline – Cet espresso aromatisé allie la rondeur de Livanto à une

délicate note de noisette torréfiée. Le tout rehaussé d’une pointe de douceur caramélisée.

Un assemblage équilibré qui rappelle la saveur d’un dessert au praliné.

Intensité: 6

Taille de tasse : Espresso (40 ml)

Original-Nespresso Paris Black – Un assemblage d’Arabicas très aromatiques, rehaussé par un Robusta.

Il révèle des notes de céréales et de noisettes avec une texture sirupeuse associées à des saveurs épicées

et boisées.

Intensité: 9

Taille de tasse : Espresso (40 ml)

Les fêtes de fin d’année approchant à grand pas, il est temps de se préparer pour des festivités tout en

style et de rajouter une touche de gourmandise aux moments café.