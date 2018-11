Découvrez les nouvelles offres de Maserati à Rabat

Maserati se rend à Rabat du 14 au 18 novembre pour une belle rencontre avec les passionnés de la marque et ceux qui attendent de pouvoir côtoyer et essayer les automobiles à la fois sportives, élégantes et luxueuses de la marque au Trident.

De l’imposante et emblématique limousine, la Quattroporte à l’élégant SUV, le Levante, les modèles Maserati seront exposés pour faire découvrir la gamme aux Rbatis qui ne la connaissent pas encore et la faire redécouvrir à ceux qui le souhaitent.

Pendant cette présence à Rabat des offres exceptionnelles et limitées à ces cinq jours, seront proposées sur toute la gamme. Les amateurs et les néophytes pourront également approcher, découvrir et vivre l’expérience Maserati. Des test-drive seront en effet organisés pour le plaisir des passionnés de la belle marque de luxe italienne.

Cet événement se tiendra à l’hôtel The View à Rabat du 14 au 18 novembre 2018.

A propos de Maserati

Maserati est une marque italienne d’automobile de luxe basée à Modène et créée en 1914 dont l’ADN repose sur l’élégance, le style, la sportivité et les performances et qui se retrouve parfaitement dans le slogan de la marque : « the absolute opposite of ordinary ». Son emblème, le Trident, a été inspiré par la fontaine de la Piazza Del Nettuno dans le centre de Bologne symbolisant le lien entre les frères fondateurs, leur ville natale, et l’art de l’artisanat pour lesquels Bologne et Émilie-Romagne sont réputés. La marque Maserati est représentée et distribuée de façon exclusive au Maroc depuis 2013 par la Société de Développement Automobile, filiale de la Somed. La société dispose de deux showrooms exclusifs à Casablanca, situés au Bd Zerktouni et au Bd Moulay Slimane répondant aux exigences de qualité de la marque ainsi que d’un atelier d’entretien et de réparation dédié offrant ainsi un service personnalisé aux standards de la marque.