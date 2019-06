Découvrez les nouvelles BMW séries 7 et X7 (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE – BMW revisite sa gamme de berlines de luxe. Avec son caractère affirmé, son élégance raffinée, ses technologies innovantes pour l’affichage et la commande à bord, ses systèmes d’assistance à la conduite et sa connectivité de pointe, la nouvelle BMW Série 7 affiche la couleur.

Le nouveau design extérieur de la berline de luxe atteste plus que jamais de son caractère exclusif. Son habitacle s’impose comme une nouvelle référence en matière de confort grâce aux élégantes finitions en cuir matelassé, à l’isolation phonique optimisée, aux affichages numériques du combiné d’instruments et de l’écran de contrôle, à la version 7.0 du système d’exploitation BMW et à l’assistant personnel intelligent BMW.

Les moteurs des différentes variantes de la nouvelle BMW Série 7 passent également à la vitesse supérieure. La gamme de motorisation comprend désormais un nouveau bloc 8 cylindres, un moteur 6 cylindres en ligne et des hybrides rechargeables offrant une autonomie électrique étendue. Tous les moteurs du nouveau modèle sont conformes à la norme d’émissions Euro 6d-Temp. Par ailleurs, les systèmes d’assistance à la conduite proposent désormais des fonctionnalités étendues : certains systèmes, notamment l’assistant de recul, témoignent des progrès réalisés en matière d’automatisation de la conduite.

Design extérieur : lignes athlétiques et élégantes.

La nouvelle BMW Série 7 sera à nouveau proposée en deux variantes. La plus longue des deux se caractérise par son empattement étendu de 14 cm, ce qui se traduit dans l’habitacle par un gain de place pour les passagers à l’arrière. La Série 7 de base et sa variante à empattement étendu s’allongent toutes deux de 22 mm par rapport à leurs devancières (5 120 mm / 5 260 mm pour la version à empattement long). La berline conserve cependant sa largeur (1 902 mm) et sa hauteur (1 467 mm / 1 479 mm pour la version à empattement long).

L’avant de la nouvelle Série 7 a été intégralement revu et contribue à conférer à la berline une silhouette tout en puissance. La proue se relève de 50 mm par rapport à la génération précédente, tandis que le capot, caractérisé par ses lignes plus prononcées, est couronné par un emblème BMW aux dimensions plus généreuses. L’avant redessiné est dominé par la large double calandre BMW, agrandie de quelque 40 % par rapport à la génération précédente et cerclée par un cadre réalisé d’un seul tenant. Elle contraste élégamment avec les phares affinés pour apporter à la berline de luxe BMW une touche d’élégance caractéristique. Les projecteurs Laser BMW, dotés d’une portée en feux de route pouvant attendre 560 m, peuvent remplacer en option les phares à LED adaptatifs proposés de série.

Les entrées d’air de la jupe avant sont désormais dotées de généreux déflecteurs qui guident le flux d’air vers le circuit de freinage et vers les ouïes Air Curtains, contribuant ainsi à réduire les turbulences au niveau des passages de roue. Encadrés par des contours chromés de conception nouvelle, les déflecteurs peints dans la couleur de la carrosserie dénotent une élégance raffinée et renforcent l’impact visuel de la proue de la BMW Série 7.

Les ouïes Air Breathers bénéficient d’un repositionnement plus vertical et soulignent la précision, la clarté et la cohérence du design de la berline. Intégrées dans les flancs de la nouvelle berline, elles s’étirent plus haut que sur la génération précédente et forment un angle droit avec l’insert latéral qui traverse la voiture jusqu’au bouclier arrière. Le bouclier arrière redessiné fait écho au style des entrées d’air à l’avant de la berline. Les sorties d’échappement intégrées s’élargissent et se dotent d’un cerclage chromé. Les feux arrière en relief, qui s’affinent de quelque 35 mm par rapport à la génération précédente, confèrent à l’arrière un style aussi précis que raffiné. La forme en L des feux à LED est soulignée par le jeu des élégantes surfaces noires et rouges. Parmi les nouveautés de la nouvelle Série 7 figurent également un bandeau lumineux très fin et clairement défini (d’une largeur de 6 mm seulement) logé sous la baguette chromée et qui s’étend sur toute la largeur de la poupe, reliant ainsi les feux arrière.

La finition M Sport, la finition Exclusive ainsi que la sélection élargie de couleurs extérieures et de nouvelles jantes en alliage léger constituent autant de possibilités inédites de personnalisation. Par ailleurs, le Shadow Line haute brillance signées BMW Individual est désormais disponibles en option en association avec la finition M Sport.

Intérieur : un style raffiné plus exclusif que jamais.

L’intérieur de la nouvelle BMW Série 7 se caractérise par ses espaces généreux, ses matériaux de premier choix, ses détails stylistiques harmonieux et ses finitions à la main exclusives. L’ensemble dénote une atmosphère luxueuse et tout en raffinement. La sellerie cuir Nappa Exclusive, qui présente de nombreux éléments matelassés, est désormais proposée en option. Généreusement intégrées à l’assise et au dossier des sièges avant et arrière, aux accoudoirs de portière et à la console centrale, ces surfaces en relief confèrent à l’habitacle un caractère unique. Les élégantes finitions en Chêne Américain foncé avec inserts métalliques et en Peuplier grainé gris métallisé haute brillance figurent également parmi les nouveautés proposées dans l’habitacle.

La nouvelle berline se révèle encore plus confortable sur les trajets au long cours avec son acoustique optimisée grâce à une meilleure isolation des passages de roue, des montants centraux, et des caches de ceinture de sécurité à l’arrière. En outre, les fenêtres ainsi que la lunette arrière sont dotées d’un verre plus épais, soit de série, soit avec l’option Verre Confort (en fonction de la variante choisie).

De conception nouvelle, le volant en cuir fourni de série se distingue par l’agencement remanié de ses boutons multifonctions. Disponible en option, l’éclairage d’ambiance installé dans les montants centraux baigne l’habitacle d’une élégante lumière pour un effet « verre fumé » qui souligne l’harmonie du design intérieur. À l’arrière, les passagers bénéficient de la dernière version du système de commande BMW Touch Command, dotée d’une configuration matérielle optimisée et de la version 7.0 du système d’exploitation BMW. Proposé en option, la station multimédia arrière est désormais fournie avec deux écrans tactiles Full HD 10 pouces et un lecteur Blu-Ray.

Motorisations : V12 avec filtre à particules essence, nouveau V8, modèles hybrides rechargeables avec moteur 6 cylindres en ligne.

La nouvelle BMW Série 7 est proposée avec des moteurs essence et diesel à six, huit ou douze cylindres, mais aussi avec un nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable. Le plus puissant d’entre eux est le V12 de 6,6 l de cylindrée de la BMW M760Li xDrive, qui délivre 585 ch/430 kW (consommation de carburant en cycle mixte : 12,5 – 12,4 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 285 – 282 g/km*). Le moteur est désormais équipé d’un filtre à particules afin de réduire les émissions. La BMW 750i xDrive (consommation de carburant en cycle mixte : 9,5 – 9,5 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 217 – 217 g/km*) et la BMW 750Li xDrive (consommation de carburant en cycle mixte : 9,6 – 9,5 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 218 – 218 g/km*) sont toutes deux dotées d’un V8 optimisé de 4,4 l développant 530 ch/390 kW (+ 80 ch/60 kW).

Les variantes hybrides rechargeables de la nouvelle BMW Série 7 ajoutent à la sportivité, au confort et à l’ambiance exclusive typiques de la berline une efficience exceptionnelle, mais aussi la possibilité de conduire en mode 100 % électrique, de manière pratiquement silencieuse et sans émissions locales. Le système hybride rechargeable est désormais épaulé par un moteur essence six cylindres en ligne spécialement adapté pour ce type de motorisation et bénéficie d’une batterie haute tension optimisée. Les modèles Série 7 hybrides rechargeables bénéficient ainsi d’une puissance cumulée de 394 ch/290 kW (quand le sélecteur de mode de conduite est réglé sur le mode SPORT). Les modèles BMW 745e, BMW 745Le et BMW 745 Le xDrive affichent une consommation de carburant en cycle mixte de 2,6 – 2,1 l/100 km*, une consommation électrique en cycle mixte de 16,3 – 15,0 kWh/100 km* et des émissions de CO2 de 59 – 48 g/km*. L’autonomie électrique des trois modèles est comprise entre 50 et 58 km.

Trois moteurs diesels six cylindres en ligne de 3,0 l de cylindrée sont également proposés. Particulièrement efficients, ces moteurs affichent un faible niveau d’émissions et sont suralimentés (jusqu’à quatre turbocompresseurs). Avec ses 400 ch/294 kW, le moteur de la BMW 750d xDrive (consommation de carburant en cycle mixte : 6,0 – 5,8 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 157 – 152 g/km*) et de la BMW 750 Ld xDrive (consommation de carburant en cycle mixte : 6,1 – 5,9 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 160 – 155 g/km*) s’illustre par ses performances exceptionnelles pour une berline de luxe diesel. Le moteur de la BMW 740d xDrive (consommation de carburant en cycle mixte : 6,0 – 5,6 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 158 – 148 g/km*) et de la BMW 740 Ld xDrive (consommation de carburant en cycle mixte : 6,0 – 5,7 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 158 – 149 g/km*) délivre une puissance de 320 ch/235 kW. Avec ses 265 ch/195 kW, le moteur de la de la BMW 730d xDrive (consommation de carburant en cycle mixte : 5,7 – 5,5 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 150 – 143 g/km*) et de la BMW 730Ld xDrive (consommation de carburant en cycle mixte : 5,8 – 5,6 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 153 – 147 g/km*) complète l’offre de moteurs diesel de la nouvelle BMW Série 7.

Châssis : confort et sportivité à la demande

La nouvelle BMW Série 7 se distingue avec un équilibre parfait entre confort de conduite exceptionnel et sportivité sans compromis, caractéristique de BMW. Le châssis, les systèmes de suspension et d’amortissement ainsi que la direction et le freinage sont conçus pour permettre au conducteur de choisir à sa guise entre une conduite détendue et confortable, quel que soit l’état de la chaussée, et une expérience plus dynamique et active.

Toutes les variantes de la nouvelle BMW Série 7 sont équipées de série de la suspension adaptative avec amortisseurs à pilotage électronique et de suspensions pneumatiques sur les deux essieux avec correction automatique de l’assiette. La direction ActiveDrive à 4 roues directrices et le système Active Confort Drive sont disponibles en option pour tous les modèles à l’exception des variantes hybrides rechargeables.

Systèmes d’assistance à la conduite : un pas de plus vers la conduite automatisée.

En proposant de nombreux systèmes d’assistance à la conduite de série ou en option, la nouvelle BMW Série 7 s’affirme comme l’un des modèles les plus innovants et les plus avant-gardistes du segment du luxe. Ainsi, le système Drive Assist Pro propose un éventail de fonctionnalités destinées à rendre la conduite aussi confortable et sûre que possible, telles que l’assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire avec Pilote automatique en embouteillages, l’assistant de maintien de voie avec protection anticollision latérale, l’assistant d’évitement, l’alerte de trafic transversal, l’alerte de non-respect de la priorité, l’alerte de conduite à contresens ainsi que le régulateur actif de vitesse avec fonction Stop & Go.

Le système Park Assist, de série, aide le conducteur à stationner la BMW Série 7 et à manœuvrer. Il comprend désormais l’assistant de recul, qui dirige le véhicule en marche arrière sur une distance pouvant aller jusqu’à 50 mètres en lui faisant suivre la trajectoire empruntée au préalable en marche avant.

Utilisation intuitive et connectivité hors pair : version 7.0 du système d’exploitation et assistant personnel intelligent BMW.

La nouvelle BMW Série 7 est équipée de série de l’offre BMW Live Cockpit Navigation Pro qui comprend un système de navigation et de diffusion multimédia, un combiné d’instruments entièrement numérique avec un écran 12,3 pouces haute résolution ainsi que l’écran de contrôle de 10,25 pouces. La nouvelle version 7.0 du système d’exploitation BMW se distingue par ses fonctionnalités de pointe conçues pour s’adapter précisément aux besoins du conducteur. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un système de commande multimodal intuitif : écran tactile de l’écran de contrôle, iDrive Controller, boutons du volant ou encore commande vocale.

Le système d’exploitation comprend également l’assistant personnel intelligent BMW. Activé par la commande vocale « Bonjour BMW », il aide le conducteur à utiliser les différentes fonctionnalités de la voiture. Par ailleurs, grâce au dispositif Remote Software Upgrade, le système est actualisé à distance et en continu et acquiert au fil du temps de nouvelles fonctionnalités. Le conducteur et les passagers peuvent également utiliser les commandes vocales naturelles de l’assistant personnel intelligent BMW pour activer les modes Experience ainsi que les programmes vitalité et relaxation. En fonction du programme choisi, le système ajuste les réglages de l’éclairage d’ambiance, de l’air conditionné, du parfum d’ambiance, de la luminosité, mais aussi des fonctions de massage, de chauffage et de ventilation des sièges.