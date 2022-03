Découvrez le parcours d’Ibtissam Jamili, la D.G de l’hôtel Kenzi Menara Palace

Ibtissam Jamili, directrice générale de l’hôtel Kenzi Menara Palace a été choisie parmi les femmes interviewées dans le cadre du dernier ouvrage d’Ahlam Jebbar intitulé «Le Tourisme Marocain au Féminin» sorti à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme. Qui est donc cette dame qui a une large expérience dans le secteur du tourisme ? Portrait.

Après avoir obtenu son baccalauréat, Ibtissam entreprend des études à l’Ecole Supérieure d’Informatique et de Gestion «SIG Marrakech». Fraîchement diplômée, elle est d’abord recrutée par une agence de voyage de la place avant de rejoindre, en 1997, le groupe Kenzi, en tant qu’agent de réservation à l’hôtel Kenzi Sémiramis.

Depuis, Ibtissam n’a cessé d’évoluer au sein de la même chaine grâce à sa passion pour l’hôtellerie et surtout à la possibilité qui lui a été donnée d’acquérir une excellente formation aux côtés de professionnels reconnus. Deux ans plus tard, elle se retrouve ainsi responsable réservation et commercial du même hôtel. Poste qu’elle occupera jusqu’en 2004. Elle se distingue par sa capacité d’adaptation, son sérieux et son sens de la communication.

Elle est donc promue directrice Commerciale et Marketing. En 2010, elle participe à l’ouverture d’un des hôtels phare de la chaine, le Kenzi Club Agdal Medina à Marrakech en y assurant la direction commerciale et Marketing durant la première année de lancement. Dans la foulée, elle est nommée directrice générale adjointe du fleuron de la chaîne à Marrakech, le Kenzi Menara Palace. En 2015, nouvelle promotion, elle est promue Directrice Générale de l’établissement.

Ibtissam a ainsi fait toute sa carrière dans la chaîne Kenzi où elle a gravit les échelons un à un. Son professionnalisme, sa capacité à fédérer et sa disponibilité lui permettent de se hisser au plus haut niveau de la hiérarchie d’un établissement hôtelier. Un bel exemple pour les nouvelles générations.

S.L.