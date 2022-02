Découvrez le nouveau Renault Austral (PHOTOS)

NOUVEAU RENAULT AUSTRAL CONTINUE DE SE DEVOILER ET VOUS INVITE AUJOURD’HUI A DECOUVRIR LE SOIN APPORTE A LA CONFECTION DE SON HABITACLE. DESIGN, CHOIX DES MATERIAUX, EXCELLENCE DE REALISATION… NOUVEAU RENAULT AUSTRAL IMMERGE SES OCCUPANTS DANS UN COCON MODERNE ET RAFFINE.

Les équipes du design et de l’ingénierie Renault ont veillé à ce que la qualité soit immédiatement perceptible. Toutes les zones de contact ont été subtilement travaillées pour les rendre agréables et douces au toucher. Les matériaux ont été choisis avec le plus grand soin pour souligner une finition qui se veut raffinée et visible au premier regard.

Francois FARION, Responsable Design couleurs et matières de la marque Renault

« Pour notre Nouveau Renault Austral, nous avons sélectionné avec attention les matériaux et apporté un soin particulier à la réalisation, à l’image de la finition en bois véritable à pores ouverts ».

UNE PLANCHE DE BORD ÉLÉGANTE STRUCTURÉE EN PALIERS

Dans sa partie supérieure, la planche de bord dépourvue de casquette est recouverte d’un revêtement gainé d’aspect mat et moussé très doux au toucher. Le bandeau lumineux se prolonge jusque dans les panneaux de porte, contribuant ainsi à amplifier la perception visuelle. Des matériaux raffinés, tels que du bois véritable traité selon la méthode japonaise « Maki-e » viennent sublimer l’intérieur. Cette technique d’ébénisterie consiste à appliquer au chiffon plusieurs couches de pigments métalliquessur le bois, ce qui permet de souligner son veinage. Au toucher, ce traitement permet de conserver le grain et le relief naturel du bois. Enfin, une élégante baguette de chrome satiné vient envelopper soigneusement la grille horizontale d’aération.

PANNEAUX DE PORTES MOUSSÉS ET SIÈGES SOIGNÉS

Dans le prolongement de la planche de bord, les panneaux de porte avant et arrière sont moussés en partie supérieure. Ils présentent les mêmes décors et finitions pour encore plus de raffinement et ce, quelle que soit la place des occupants.

Le revêtement des sièges s’éclaircit subtilement du noir vers le gris clair en version Techno, associé au synderme (revêtement de synthèse à grain fins) apporte une touche d’élégance indéniable.

UN REPOSE MAIN MALIN

La console centrale grand confort intègre un repose main doté d’une finition en chrome satiné paré d’un revêtement finement grainé pour un toucher agréable. Inspiré des univers de l’aéronautique et de l’horlogerie, son design fait référence à un univers de précision. Lorsqu’on le fait coulisser, il émet un cliquetis semblable à celui du sélecteur d’un coffre-fort, signe de l’attention particulière apportée à chaque détail.