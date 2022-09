Découvrez le Nouveau Citroën C5 Aircross (VIDEO)

01. Une attitude de suv plus imposant, moderne et statutaire

Une face avant plus structurée et tendue, moderne et technologique

Visuellement plus large et imposant, C5 Aircross introduit un nouveau langage de formes où les rondeurs laissent la place à des lignes plus structurées. Le style de la face avant adopte un nouveau visage, plus vertical, qui renforce son caractère.

Les lignes tendues et la construction verticale en escalier participent à l’élargissement visuel de la face avant de C5 Aircross. Paraissant plus large et imposant sur la route, il propose une attitude pleine d’assurance.

C5 Aircross s’habille d’une nouvelle interprétation des chevrons qui progressivement prennent leur indépendance et se détachent de l’éclairage diurne, marquant ainsi une évolution par rapport aux autres modèles de la gamme où les chevrons se poursuivaient jusqu’aux DRL par un jonc chromé. Les chevrons sont désormais noirs laqués, soulignés de chrome. Ils s’étirent visuellement par un jeu de touches de pianos chromées et noires de plus en plus resserrées qui se fondent progressivement dans l ‘éclairage diurne à LED. Les chevrons bénéficient ainsi d’une plus grande respiration au centre de la calandre.

Typique de la nouvelle identité Citroën, la signature lumineuse à LED en « V », à la fois fine et ciselée, reçoit un effet 3D au travers de « touches de piano ». Ces feux diurnes créent un regard à la fois technologique et profond à la voiture. Par ailleurs, les projecteurs LED Vision se font plus discrets, au travers d’un traité foncé, qui permettent d’amplifier la continuité visuelle avec la calandre noire brillante et renforcer ainsi la perception de robustesse.

Le logo et la signature lumineuse en V sont soulignés au bas de la calandre par une lame laquée noire soignée jusque dans les détails du graphisme : le motif en chevrons qui démarre sous le logo se verticalise pour devenir parallèle aux touches de piano de la signature de l’éclairage diurne.

Sous la calandre, le nouveau style de la zone d’entrée d’air élargit visuellement la face avant de C5 Aircross et lui procure une posture plus imposante sur la route. Les écopes latérales, maintenant ouvertes et fonctionnelles, sont comme sculptées par l’air et permettent d’améliorer l’aérodynamisme. La couleur des inserts qui habillent les écopes latérales participe à la montée en gamme du véhicule grâce à des teintes brillantes ou anodisées comme le Noir Brillant ou le Dark Chrome. L’entrée d’air principale au centre devient elle aussi plus dynamique et élégante grâce à des lignes acérées en cohérence avec le style des entrées d’air centrales de C4 et C5 X.

Le nouveau sabot de protection en zone inférieure du bouclier avant vient dynamiser la face avant et lui donner un aspect plus qualitatif et statutaire. Il se décline en deux matériaux très valorisants selon le niveau de finition : en Noir Brillant sur la finition Feel, et en Aluminium Brillant sur la finition Shine.

Un profil dynamise, une nouvelle signature visuelle a l’affaire

Le nouveau profil vertical et structuré du nez renforce dès le premier coup d’oeil la perception de puissance et de robustesse. Une valorisation qui se retrouve également à l’arrière avec les verrines des feux désormais structurées. C5 Aircross se caractérise par une posture distinctive, faite de modelés pleins et généreux, un capot haut et horizontal ainsi qu’une surface vitrée à 360° accueillant une signature chromée en « C » qui délimite visuellement la zone habitable tout en renforçant l’aspect flottant du pavillon. Tous ces éléments lui procurent un équilibre et une personnalité unique. Il conserve tous les attributs d’un SUV puissant et rassurant qui viennent animer des flancs musclés : une garde au sol de 230mm, des grandes roues de 720mm de diamètre, des protections à 360° incluant les Airbump® et les passages de roues, des barres de toit identitaires et fonctionnelles et une position de conduite dominante.

En complément, plusieurs nouveaux éléments de style sur la face latérale lui font gagner en élégance et modernité, comme de nouvelles jantes alliages 18’’ PULSAR diamantées bi-ton très graphiques grâce à un dessin aérodynamique et un jeu de couleurs et matières subtil entre l’aluminium et le noir brillant ; la nouvelle teinte Noir Brillant des coques de rétroviseurs, standard sur toute la gamme, qui les rendent plus discrets en harmonisant leur teinte avec celle des montants de baie de pare-brise, pour gagner en élégance et en fluidité ; les barres de toit fonctionnelles noires brillantes avec un nouvel insert noir mat en zone inférieure ; un nouveau traité des Packs Colors des Airbump® qui reprend les teintes valorisantes des inserts de la face avant.