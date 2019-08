Découvrez le nouveau billet de 20 dirhams (VIDEO)

Bank Al-Maghrib (BAM) a émis un billet commémoratif de 20 dirhams, à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI.

Ce billet, conçu et produit par Dar As-Sikkah, est imprimé sur un substrat plastique (en polymère) utilisé pour la première fois pour la production d’un billet de banque marocain, fait savoir BAM dans un communiqué.

Le nouveau billet de 20 dirhams se distingue par l’orientation verticale de son recto composé du portrait du Souverain et le verso de la coupure est constitué de représentations stylisées de quelques grands projets réalisés sous le règne du roi Mohammed VI.

L’on retrouve des réalisations qui présentent les différentes facettes d’un Maroc moderne engagé sur la voie du progrès, notamment le Pont “Mohammed VI”, la Centrale solaire “NOOR 3”, le Satellite “Mohammed VI”, la Ligne à grande vitesse “Al Boraq”, indique BAM.

Plusieurs caractéristiques techniques ont été conçues pour rendre le billet difficile à contrefaire. En effet, plus de 10 éléments de sécurité robustes ont été intégrés sur le recto et le verso. Il s’agit en particulier de microtextes et de motifs anti-scan qui ont été reproduits sur plusieurs zones du billet.

Ce billet est, par ailleurs, facilement identifiable par les malvoyants grâce aux 20 bandes réparties sur les bords du recto de la coupure, imprimées en relief et perceptibles au toucher.

Le nouveau billet commémoratif de 20 DH, doté d’un cours légal et d’un pouvoir libératoire, sera émis en nombre limité courant septembre 2019 et circulera concomitamment avec les coupures de 20 DH actuellement en vigueur.

S.L. (avec MAP)