Découvrez Le Mercato d’Anfa, premier centre commercial à Dar Bouazza (VIDEO)

Anfa Realties, spécialiste du haut standing, ouvre Le Mercato d’Anfa, le premier centre commercial de Dar Bouazza, dédié à la proximité et aux loisirs. Situé dans l’environnement idyllique des plages de la ville, Le Mercato d’Anfa est le fruit d’une vision futuriste garante d’un style de vie élégant, loin de l’agitation urbaine. Conçu pour le bien-être de ses visiteurs, il propose sur 6 000 m² une offre complète de produits et services autour des univers des produits d’épicerie, de la restauration et de l’électronique.

Développé par Anfa Realties et géré par City Retail Group, Le Mercato d’Anfa offre un accès à des enseignes et formats chics et variés, dont un supermarché de 1 500 m², mais aussi une surface dédiée à l’électroménager et de nouveaux concepts de restauration qui répondent aux attentes de toutes les familles.

Youness Essassi, President Directeur General de Anfa Realties, a déclaré : « À l’intersection des routes d’Azemmour et de Dar Bouazza, Le Mercato d’Anfa bénéficie d’un positionnement central. Il constitue un point de passage pour les habitants des communes alentours, mais aussi pour les visiteurs qui se rendent nombreux sur les plages proches. Il répond en outre aux besoins d’une population très large, puisque sa zone de chalandise couvre une population de plus de 60 000 habitants dont la croissance et le pouvoir d’achat augmente année après année. La consommation moyenne par personne dans la province de Nouaceur est la deuxième plus élevée dans la région du Grand Casablanca, avec près de 42 000 DH par an. Et Dar Bouazza représente 46% des dépenses réalisées en 2018 dans la province. »

Le Mercato d’Anfa vient aussi consolider le positionnement d’Anfa Realties, acteur majeur dans le développement de la région de Dar Bouazza et qui a l’ambition de renforcer sa position dans l’immobilier retail. Intégré au projet Les Villas d’Anfa 3, développé par Anfa Realties, le centre commercial bénéficie ainsi d’un environnement exceptionnel dédié aux amoureux de la vie contemporaine. Dotées de tous les équipements de dernière génération, les villas ultramodernes forment des écrins uniques bordés d’espaces verts et de piscines privées pour un mode de vie durable et décontracté.

Le Mercato d’Anfa en chiffres :

Une superficie de 6 000 m² (dont un supermarché de 1 500 m²)

50 millions de DH d’investissement

Plus de 500 emplois directs et indirects créés

Une zone de chalandise de 60 000 habitants

À propos d’Anfa Realties :

Spécialisé depuis 2006 dans les projets de haut standing, Anfa Realties est un acteur de référence de l’immobilier et l’un des principaux groupes du secteur opérant dans la région de Casablanca. Combinant les expertises d’une société multiservices et une connaissance historique des marchés, Anfa Realties développe une vaste gamme de propriétés allant des espaces de bureaux et commerciaux aux immeubles résidentiels de luxe et villas. La société possède un portefeuille de plusieurs centaines d’unités d’excellence livrées ainsi que des constructions variées au cœur de la métropole, à Tamaris et Dar Bouazza : Anfa Beach, Les Villas d’Anfa 1, 2 et 3, Garden Beach, Les Jardins de Dar Bouazza ou encore le centre commercial Le Mercato d’Anfa. Sa démarche vise à accompagner le développement de Casablanca en tant que destination lifestyle et cosmopolite auprès d’une cible nationale et internationale.