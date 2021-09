Découvrez le meilleur laptop Huawei 15 pouces du marché !

Contenu de marque. Ce nouveau laptop signé Huawei de 15,6 pouces introduit une expérience multiplateforme révolutionnaire auprès des utilisateurs. Découverte.

Huawei Consumer Business Group (CBG) vient d’annoncer aujourd’hui le lancement de son nouvel ordinateur portable : le HUAWEI MateBook D 15. Conçu pour les jeunes consommateurs, ce nouveau laptop Huawei de 15,6 pouces introduit une expérience multiplateforme révolutionnaire auprès des utilisateurs. L’écran bénéficie d’un taux d’occupation exceptionnel de 87%, avec des bords réduits à 5,3 mm. Il est parfait pour offrir une immersion totale lors des sessions de travail et pour stimuler la créativité à chaque instant. Le HUAWEI MateBook D 15 hérite de l’ADN des produits Huawei qui se caractérisent par leur design d’avant-garde, mais aussi par leur technologie innovante et par l’expérience intelligente qu’ils proposent.

En plus de son châssis léger, de son écran FullView HUAWEI, de ses performances inédites, de sa qualité de fabrication robuste et de son élégant design, le HUAWEI MateBook D 15 propose toute une série de nouvelles fonctionnalités, à l’instar de Huawei Multi-Screen collaboration par exemple. Il est en outre doté d’une gamme complète d’outils intelligents. Le HUAWEI MateBook D 15 devient de fait l’allié de choix des jeunes d’aujourd’hui, en particulier ceux qui sont férus de gaming.

Une conception Slim-bezel



Le marché des ordinateurs portables ultraminces est entrain de connaître une croissance de plus en plus rapide. Toujours à la recherche de la perfection en matière de design, Huawei s’est appuyé sur son expertise dans le domaine des smartphones et sur ses capacités d’intégration de systèmes afin de concevoir le design ultra-mince de ses écrans HUAWEI FullView. Cette approche permet à Huawei d’intégrer un grand écran au sein d’un châssis extrêmement compact, offrant ainsi le meilleur de deux mondes.

Fidèle à l’ADN de la famille MateBook, le HUAWEI MateBook D 15 propose une portabilité et une finesse hors pair. Le HUAWEI MateBook D 15 dispose d’un design incroyablement fin de 16,9 mm, pour un poids plume de 1,53 kg.

La légèreté du châssis du MateBook D15 est accentuée par la présence de bords courbés qui délivrent un look encore plus épuré. La présence de bords encore plus fins et d’une caméra parfaitement encastrée, ont permis à Huawei de maitriser davantage les variables liées à l’esthétique de cet ordinateur portable. Le HUAWEI MateBook D 15 est l’un des ordinateurs portables les plus petits et les plus légers proposés à ce jour au sein de cette gamme de prix.

Sous son revêtement antireflet, l’écran haut de gamme du HUAWEI MateBook D 15 est parfaitement adapté à tout type de contenu. Sa dalle est en outre certifiée TÜV Rheinland du fait de son très faible taux d’émission de lumière bleue.

Un processeur puissant pour des performances de premier plan

Les jeunes consommateurs considérent les PC non seulement comme des outils de travail, mais aussi comme des plateformes qui leur permettent de s’amuser et de se divertir. La réactivité du Huawei MateBook D15 est dynamisée par la présence d’un processeur Intel® Core™ i5 10210U de 10e génération qui accélère et améliore grandement ses performances. Combiné à un disque dur SSD et 8 Go de RAM, ce processus délivre des vitesses de lecture et d’écriture fulgurante. Enfin la carte graphique Intel® UHD Graphics qui équipe le HUAWEI MateBook D 15 le rend parfait pour le travail quotidien et pour le visionnage de séries et de films. Le HUAWEI MateBook D 15 embarque en outre un disque dur SSD de 512 Go, pour une combinaison parfaite entre vitesse et puissance et une expérience extraordinaire à chaque clic.

La caméra rétractable intégrée au clavier du HUAWEI MateBook D 15 est remarquable. En plus de laisser davantage de place à l’écran et d’assurer ainsi une immersion des plus totales aux utilisateurs, elle leur permet en outre de garantir leur vie privée lorsqu’elle est rangée une fois leur vidéoconférence terminée.

Le HUAWEI MateBook D 15 est équipé d’un grand nombre de ports, parmi lesquels un port jack, 3 ports USB et un port HDMI. Sur le côté, une sélection variée d’interfaces offre la possibilité de prendre en charge plusieurs besoins d’E/S simultanément, y compris lors de transfert de données, de connexion de périphériques et de recharge de la batterie.

Une connexion intelligente

Le dernier HUAWEI MateBook série D présente un nouvel ensemble de fonctionnalités offertes par Huawei Multi-Screen collaboration. Celles-ci permettent par exemple au HUAWEI MateBook de partager son écran avec celui d’un smartphone Huawei, mais aussi de glisser et transférer en toute facilité des fichiers d’une interface utilisateur à l’autre. Elles permettent également de visualiser le contenu enregistré dans le smartphone directement sur l’ordinateur portable. Les périphériques connectés à l’ordinateur portable peuvent aussi être utilisés pour naviguer sur le smartphone, ce qui permet aux utilisateurs de l’ordinateur portable d’accéder de manière transparente aux applications mobiles sans avoir à changer d’appareil.

Ciblant les jeunes consommateurs, la gamme HUAWEI MateBook D est le reflet de designs esthétiques de très haut niveau, mais aussi de technologies innovantes et d’expériences intelligentes de pointe. Cet ordinateur offre une expérience utilisateur de qualité au sein d’un boitier très compact. D’autre part, il repousse les limites que les ordinateurs portables ultralégers sont généralement capables d’atteindre. À l’avenir, Huawei continuera à étoffer sa gamme de produits PC afin de démocratiser davantage l’expérience numérique intelligente auprès du plus grand nombre de consommateurs.

Le HUAWEI MateBook D15 sera disponible en précommande au Maroc à partir de 5990 DH avec un bon nombre de cadeaux d’une valeur de 1246 DH incluant une HUAWEI Bluetooth mouse, un cartable HUAWEI conçu pour cet ordinateur ainsi que les HUAWEI Bluetooth Sport headphones Lite et une extension de garantie d’un an élevant la durée totale de garantie à 2 ans. Cette offre sera disponible dans les Huawei Experience Stores et aussi dans les magasins agréés Huawei (plateforme e-commerce IWASHOP et HUAWEISHOP, ElectroPlanet, Marjane, Carrefour Virgin, Fnac et Cosmos).