Découvrez le DS Store Massira Al Khadra (VIDEO)

Opérationnel depuis quelques mois, le DS Store d’AL Massira Al khadra a officiellement été inauguré ce vendredi en présence des dirigeants du groupe Sopriam.

Parmi des convives de marque, Tarafa Marouane et Khalid Kabbaj, respectivement PDG et DG de Sopriam, ainsi que Nawal Afiq, nouvellement promue directrice de la marque DS ont présenté à l’assistance cette nouvelle vitrine de la marque DS, cinquième représentation de la marque dans le Royaume.

Aménagé sur une surface de 254 m2 sur une superficie totale de 1.320 m2, cette structure abrite un showroom d’exposition où s’exhibent les modèles de la marque, dont une nouveauté phare, la version 100% électrique du DS7 Crossback (e-Tense). Les lieux sont chaleureux et conformes aux plus hauts standards de ce label qui incarne le luxe automobile à la française. Derrière la partie showroom, un vaste hall d’environ 600 m2 a été aménagé en DS Galery, soit un espace dédié à l’art et la culture.

En effet et comme dans le monde, la vie de l’enseigne DS s’accompagne d’événements artistiques et culturels, incluant vernissages de peinture, expositions de photographies et défilés de mode. Premier événement parmi d’autres programmés tout au long de l’année, l’exposition des œuvres de l’artiste-peintre et professeur d’arts plastiques, Noureddine Fathy. À cet agenda culturel, s’ajoutera tout un travail d’image qui sera déployé sur le canal digital pour booster la marque DS. C’est dans cette optique que des partenariats ont été passés avec les influenceuses Zineb Rachid et Douja Belkhayat qui affichent une forte présence sur les réseaux sociaux.

Enfin, la stratégie de la gamme DS s’appuiera non seulement sur le réseau commercial en expansion, mais aussi une gamme appelée à se diversifier. Ainsi, après le SUV DS7 Crossback e-Tense, les DS4 et DS9 viendront étoffer la gamme d’ici la fin 2021.