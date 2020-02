Découvrez la nouvelle BMW X6 lancée au Maroc (VIDEO)

BMW dévoile la troisième génération du pionnier d’un segment unique et innovant : le Sports Activity Coupé (SAC). La nouvelle BMW X6 associe l’agilité et la polyvalence d’un Sports Activity Vehicle (SAV) à l’élégance racée d’un coupé. Le nouveau modèle adopte un langage stylistique exclusif caractérisé par la précision de ses lignes afin de souligner son caractère affirmé et son style assuré. Il est par ailleurs doté d’un moteur et d’un châssis de pointe, tout en proposant de nombreuses innovations pour une expérience de conduite unique, au croisement de la sportivité et du luxe. Tout comme sa devancière, la nouvelle BMW X6 sera produite à l’usine BMW Group de Spartanburg, aux États-Unis.

Des proportions généreuses et dynamiques pour un design plus sportif que jamais.

Par rapport à la génération précédente, la nouvelle BMW X6 s’allonge de 26 mm (4 935 mm) et s’élargit de 15 mm (2 004 mm). Abaissée de 6 mm (1 696 mm), elle bénéficie de proportions particulièrement dynamiques et semble plus athlétique que jamais. L’empattement s’accroît de 42 mm (2 975 mm).

La proue est dominée par la généreuse double calandre BMW et son encadrement réalisé d’un seul tenant. Près des blocs optiques, les extrémités latérales de la calandre décrivent un angle caractéristique. Pour la première fois, la nouvelle BMW X6 peut être équipée en option de la double calandre BMW illuminée offrant une note d’élégance supplémentaire au design extérieur. L’illumination de la calandre se déclenche au verrouillage et au déverrouillage de la voiture. Le conducteur peut également l’activer manuellement à sa guise. La fonction d’illumination de la double calandre est également disponible pendant la conduite.

Avec les projecteurs Laser BMW avec éclairage à LED adaptatif proposés en option, la BMW X6 bénéficie de phares Laser avec faisceau sélectif offrant une fonction feux de route anti-éblouissement et une portée accrue d’environ 500 m. Visuellement, les projecteurs Laser BMW se distinguent par les éléments bleus en forme de X situés à l’intérieur des doubles phares BMW caractéristiques. Les flancs de la nouvelle X6 reprennent les proportions typiques des modèles BMW et séduisent par la netteté et le dynamisme de sa ligne de toit. Les jantes 19 pouces en alliage léger sont fournies de série. Des variantes allant de 20 à 22 pouces sont disponibles en option. Par ailleurs, la BMW X6 M50i et la BMW X6 M50d sont équipées de série de jantes 21 pouces en alliage léger.

Les finitions xLine et M Sport, qui se différencient par des signatures stylistiques distinctives, sont également proposées.

Intérieur : une atmosphère exclusive tout en sportivité.

L’habitacle de la nouvelle BMW X6 est pensé pour offrir une expérience de conduite exclusive et dynamique. Structuré par des lignes clairement définies, il séduit par son style aussi moderne que sportif. Le cockpit réinterprète avec brio le design axé sur le conducteur typique de BMW en proposant des éléments de commande réagencés au design repensé. La nouvelle BMW X6 est dotée de série de la sellerie en cuir Vernasca.

L’intérieur se distingue également par sa polyvalence exceptionnelle, grâce notamment à la configuration 40/20/40 de la banquette arrière rabattable, qui permet de faire passer la capacité du coffre de 580 à 1 530 litres. De nombreux équipements et fonctionnalités sont disponibles en option, tels que les sièges multifonctions avec fonction massage pour le conducteur et le passager avant, la climatisation automatique 4 zones, les porte-boissons chauffant et réfrigérant, les applications en verre “CraftedClarity”, le toit panoramique en verre « Sky Lounge », le Pack Parfums d’ambiance et le système audio Bowers & Wilkins Diamond+ 3D Surround.

Quatre moteurs puissants, deux variantes M Performance

La nouvelle BMW X6 est proposée en quatre variantes de motorisation : deux moteurs essence et deux moteurs diesel dernière génération. Grâce à son V8 essence de conception nouvelle développant 530 ch, la BMW X6 M50i (consommation de carburant en cycle mixte : 11,5 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 263 g/km) s’impose d’ores et déjà comme le fleuron de la nouvelle génération. La BMW X6 M50d (consommation de carburant en cycle mixte : 7,2 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 191 g/km) est quant à elle dotée d’un moteur diesel six cylindres en ligne développant 400 ch doté de quatre turbocompresseurs. La BMW X6 xDrive40i (consommation de carburant en cycle mixte : 9,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 206 g/km) embarque un bloc essence six cylindres en ligne délivrant 340 ch, et la BMW X6 xDrive30d (consommation de carburant en cycle mixte : 6,6 – 6,1 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 180 g/km) est équipée d’un moteur diesel six cylindres en ligne développant 265 ch. Fourni de série sur les deux modèles M, le système d’échappement M Sport est proposé en option pour les autres versions de la BMW X6 et est également inclus dans la finition M Sport. Ce système d’échappement offre à la BMW X6 une acoustique unique et riche en émotions.

La super sportive X6M

Indétrônable : La BMW X6 M est la démonstration de ses qualités dynamiques supérieures, un design M expressif et une agilité inégalée. Convainquent par sa combinaison unique de puissance, de confort et d’efficience. La BMW X6 M avec transmission intégrale intelligente M xDrive séduit par un aménagement intérieur somptueux et un dynamisme tout droit venu du sport automobile.

La BMW X6 M : consommation de carburant en cycle mixte : 12,5 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 285 g/km. Elle dispose d’un moteur V8 essence de conception nouvelle délivrant 600 ch.

Chaque variante de la nouvelle BMW X6 est équipée d’une boîte de vitesses Steptronic huit rapports et de la dernière génération du système BMW xDrive, qui optimise la motricité, l’agilité et la stabilité directionnelle du véhicule. La nouvelle génération de ce système de transmission intégrale intelligent ajuste le couple entre le train avant et le train arrière en fonction de la situation de conduite avec une précision et une réactivité encore accrue. Dans les cas où la transmission intégrale n’est pas nécessaire, la motricité peut être transmise intégralement aux roues arrières pour optimiser l’efficience du véhicule. En situation de conduite particulièrement dynamique, la répartition de la motricité assurée par le système xDrive privilégie la propulsion. Proposé sur la finition M Sport et en association avec le pack xOffroad optionnel, le différentiel autobloquant M Sport à commande électronique sur le train arrière offre un gain de sportivité supplémentaire.

Réglages de châssis optimisés : sportivité, confort et conduite tout-terrain

La nouvelle BMW X6 est dotée d’un essieu à doubles triangles à l’avant et d’un essieu arrière à cinq bras, une suspension idéale pour assurer une sportivité hors pair et un confort exceptionnel sur route, mais aussi une motricité hors pair en conduite tout-terrain. Le nouveau modèle est équipé de série du contrôle dynamique de l’amortissement. Les suspensions SelectDrive M Pro avec stabilisation active du roulis et la direction ActiveDrive à 4 roues directrices confère à la voiture une agilité et une dynamique de conduite exceptionnelles. La nouvelle BMW X6 peut également être dotée de suspensions pneumatiques sur les deux essieux avec correction automatique de l’assiette. La hauteur du châssis peut être ajustée sur 80 mm d’une simple pression sur le bouton correspondant. À l’exception de la BMW X6 M50i et de la BMW X6 M50d, toutes les variantes peuvent être équipées du pack de conduite tout-terrain permettant au conducteur de choisir l’un des quatre modes du système pour une conduite optimale sur la neige, le sable, les graviers ou la roche. D’une simple pression sur le bouton correspondant, le conducteur peut également choisir les réglages appropriés pour la garde au sol, le système xDrive, la courbe d’accélération, la gestion de la transmission et les interventions correctrices du système de contrôle de la stabilité (DSC).

Des systèmes d’assistance innovants dotés de nouvelles fonctionnalités.

Forte d’une offre étendue de systèmes d’assistance, proposés de série ou en option, la nouvelle BMW X6 s’affirme comme un Sports Activity Coupé particulièrement innovant. Les différents systèmes bénéficient également d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités permettant d’optimiser le confort et la sécurité. La nouvelle BMW X6 est notamment dotée de série du régulateur de vitesse avec fonction de freinage et de l’alerte de collision avec système de détection des piétons et freinage automatique à faible vitesse, qui détecte également les cyclistes. Le régulateur actif de vitesse avec fonction Stop & Go est disponible en option. Également proposée en option, l’offre complète de systèmes de confort et de sécurité Drive Assist Pro comprend l’assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire avec pilote automatique en embouteillages, l’assistant de maintien de voie avec protection anticollision latérale, l’assistant d’évitement, l’avertisseur de risque de collision à l’arrière, l’alerte de non-respect de la priorité, l’alerte de conduite à contresens, l’alerte de trafic transversal, l’alerte de changement de voie et l’assistant d’arrêt d’urgence. Particulièrement innovant, l’assistant de marche arrière Auto-Reverse, qui aide le conducteur à sortir des emplacements de stationnement et à manœuvrer dans les espaces restreints, atteste des progrès réalisés en matière d’autonomisation de la conduite.

Assistant personnel intelligent BMW pour une utilisation confortable et efficace des différentes fonctionnalités.

Le système BMW Live Cockpit Navigation Pro de la nouvelle BMW X6 se distingue par son nouveau concept d’affichage et intègre notamment un écran haute résolution de 12,3 pouces pour le combiné d’instruments et l’écran de contrôle central. La nouvelle BMW X6 est également dotée de l’assistant personnel intelligent BMW. L’activation de ce système numérique s’effectue par la commande vocale « Bonjour BMW ». Le conducteur peut renommer l’assistant à sa guise, une fonctionnalité proposée en exclusivité par BMW. Grâce à l’assistant numérique intelligent, le conducteur bénéficie en toutes circonstances de l’expertise d’un professionnel BMW virtuel : le système peut par exemple expliquer le fonctionnement de toutes sortes de fonctionnalités, donner des informations sur le statut du véhicule et fournir une assistance générale au conducteur.

Lancement de la nouvelle BMW X6 au Maroc.

Pour son lancement au Maroc, la nouvelle BMW X6 est proposée en 3 finitions, Héritage, xLine et Pack M. En matière de motorisation, sont disponibles actuellement le X6 30d, X6 40i, X6 M50d, X6 M50i, ainsi que la radicale X6 M.

La nouvelle BMW X6 est disponible dans le réseau Smeia BMW dès le 17 février 2020 à un prix démarrant à 838.000,00 DHS.