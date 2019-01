Déchets: ce que prévoit Averda à Tanger

La compagnie de gestion des déchets, Averda, vient de remporter le contrat de traitement des déchets de la ville de Tanger pour une durée de deux ans durant laquelle des investissements d’environ un milliard de dirhams sont prévus.

La compagnie s’engage à la construction et l’exploitation d’un site “ultra-moderne” comprenant une installation de traitement des déchets, un centre de compostage des déchets organiques, un centre de stockage et des unités de récupération du gaz et de traitement des lixiviats, indique un communiqué d’Averda.

Il précise que ce site “permettra d’atteindre un taux de valorisation des déchets supérieur à 25% dès la deuxième année du projet”. Il produira également de l’électricité et deviendra, selon la même source, le premier de la région à s’auto-approvisionner en énergie.

“Environ un milliard de dirhams sera investi tout au long de la durée de vie du projet à Tanger, et plus de 200 personnes seront recrutées et viendront s’ajouter aux 3500 employés déjà en poste au Maroc”, assure la compagnie.

Elle souligne que ce site sera, conformément aux standards internationaux de gestion des déchets, à la fois “respectueux de l’environnement et bénéfique pour les communautés locales”, tout en participant au développement de Tanger.

Grâce à ce contrat, Averda “renforce son statut de principal fournisseur de services environnementaux dans les pays émergents”, se félicite la compagnie.

S.L. (avec MAP)