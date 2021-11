Début des travaux de construction de la cité des métiers et des compétences de Guelmim-Oued Noun

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) démarre ce 28 octobre les travaux de construction de la future Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région de Guelmim-Oued Noun. Inscrite dans le cadre du projet 2 de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, présentée devant sa Majesté, que Dieu l’assiste en avril 2019, la future Cité sera édifiée sur une superficie totale de 4 hectares, plus précisément à la ville Guelmim, porte du Sahara marocain.

Dans le cadre de la nouvelle dynamique de développement des provinces du Sud, la CMC permettra de doter la région Guelmim-Oued Noun de compétences qualifiées dans 4 secteurs névralgiques pour répondre aux besoins en compétences des professionnels dans des secteurs à fort potentiel d’emploi et d’évolution, à savoir :

• L’agriculture

• Le digital

• La pêche

• Le BTP

La Cité assurera une offre de formation diversifiée dans 32 filières dont 23 filières nouvellement créées et 9 filières restructurées ciblant 4 niveaux de formation, à savoir le Technicien spécialisé, le technicien, le niveau qualification et la formation qualifiante, qui représente 16% de l’offre globale.

En effet, l’offre de formation sera répartie comme suit :

• 11 filières dédiées à l’agriculture ;

• 8 filières pour le pôle BTP ;

• 9 filières pour le digital ;

• 4 filières pour la pêche maritime.

Garantissant une capacité d’accueil de 1100 places pédagogiques, la CMC sera dotée de structures communes et d’espaces pédagogiques dédiés au renforcement des soft skills, notamment les compétences linguistiques, entrepreneuriales et professionnelles des apprenants, et comprendra ainsi :

• Un career Center ;

• Des espaces d’innovation (Coworking et Digital Factory) ;

• Une Médiathèque ;

• Un centre de langues et de soft skills ;

• Services aux entreprises et Entrepreneuriat ;

• Incubateur ;

• Un Centre de conférences.

Et en vue d’accompagner les futurs stagiaires dans le processus d’apprentissage et de leur permettre de s’immerger dans des expériences actives et interactives, la CMC de Guelmim prévoit la mise en place de plateformes d’applications intégrées :

• Une ferme pédagogique pour le pôle Agriculture ;

• Une maison écologique pour le BTP ;

• Une digital factory pour le Digital.

La Cité accueillera également des espaces dédiés à la pratique sportive et disposera, dans ce sens, de terrains de foot, de mini foot, de basketball et de volleyball en plus de plusieurs espaces de rencontres.

Conçue pour répondre aux besoins des jeunes issus principalement des régions du Sud, la CMC sera dotée d’une maison de stagiaires, avec internat et restaurant, d’une capacité totale de 152 lits et couverts.

A noter que le projet de réalisation de la Cité des Métiers et des Compétences de Guelmim nécessitera un budget total de 125 MDH, dont 12 MDH TTC pour les études, 75 MDH HT pour la construction et 38 MDH HT pour l’équipement. La livraison de la Cité est prévue dans 18 mois pour une ouverture à la rentrée de formation 2023.

Pour rappel, la CMC de Guelmim représente le 11ème chantier lancé dans le cadre de la mise en œuvre du grand programme des Cités des Métiers et des Compétences, et ce depuis la présentation de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.