De nouveaux produits proposés par la marque Johnson’s

CONTENU DE MARQUE : Depuis plus de 125 ans, Johnson’s met au point les meilleurs produits pour les bébés. Ses produits sont si doux qu’ils peuvent être utilisés pour tous les âges et à toutes les étapes de la vie. Johnson’s croit en effet en l’immense pouvoir de la douceur, synonyme de protection, de pureté, d’assurance et de bonheur.

Constamment à l’écoute des mamans, Johnson’s a ainsi choisi de révolutionner l’ensemble de sa gamme avec de nouveaux packagings et de nouvelles formules. Aujourd’hui, 8 naissances sur 10 proviennent de mamans millennials qui sont à la recherche de la meilleure qualité et de la meilleure sécurité pour leurs enfants. Elles veulent des produits sains, authentiques et respectueux du bien-être de bébé.

Conscient de la nécessité de répondre aux attentes des mamans, Johnson’s a revu le design de ses produits qui a été entièrement repensé pour procurer davantage de confort : pompes pour une utilisation pratique, icônes plus attractives, formes plus ergonomiques, etc. Nos chercheurs, qui sont des pionniers dans les domaines de la recherche sur les soins pour bébés, ont également amélioré la formule de nos shampooings, après-shampooings, gels de douche, laits de toilette et lingettes. Tout en faisant évoluer le design de nos savons, coton-tiges, huiles et talcs.

Sans parabènes, colorants, phtalates et sulfates, ces produits intègrent désormais 96% d’ingrédients d’origine naturelle. Testés par des pédiatres et dermatologues, ils possèdent aussi des attributs renforcés : absorption rapide, mousse appropriée, rinçage facile, absence de résidu, sensation douce, etc.

Et parce que les besoins changent à chaque âge, Johnson’s a organisé sa nouvelle gamme avec une segmentation par âge : du nouveau-né à l’enfant, en passant par le bébé. La marque met ainsi à la disposition des mamans des produits adaptés à chaque profil et besoin.

Pour les tout petits, Johnson’s a conçu la gamme Cotton Touch, spécialement imaginée pour les nouveaux-nés. Elle comprend des lingettes fabriquées à 97% d’eau pure, une poudre coton trois fois plus absorbante, une lotion qui ne laisse aucun résidu indésirable, un bain moussant 2 en 1 ultra léger et une huile idéale pour le massage infantile.

Le premier lien émotionnel de bébé s’établit en effet à travers le contact physique, qui est vital pour son développement émotionnel et intellectuel. Cotton Touch est donc proche du PH de la peau naturelle du nouveau-né : il est cliniquement prouvé et ne perturbe pas le microbiome de la peau en développement, qui est 30% plus mince et plus sensible que celle d’un adulte.

Pour bébé, Johnson’s confirme sa place de marque innovante et devient la seule marque à déployer un portefeuille produits qui répond aux besoins d’une routine complète de soin pour tout petit : bain, hydratation, rafraîchissement et change. Tous les produits de la gamme sont hypoallergénique. Le shampooing se rince facilement, tout comme le bain moussant. Quant au savon, il est enrichi d’agents hydratants et suffisamment doux pour être utilisé sur tout le corps.

Pour des soins légers, doux et supérieurs, parfaits pour la peau délicate des nouveau-nés, les nouvelles huiles Johnson’s retiennent jusqu’à 10 fois plus d’hydratation sur la peau mouillée qu’une lotion traditionnelle sur la peau sèche. La gamme pour bébés comprend aussi un talc et une eau de Cologne aux ingrédients de source naturelle qui minimisent les risques d’allergie.

Côté enfant, Johnson’s a mis tout son savoir-faire au service d’une peau et de cheveux plus sains et plus frais. Trois gammes ont été améliorées : Shiny Drops, enrichie d’une goutte d’huile d’argan et d’une touche de protéine de soie pour laisser les cheveux soyeux, doux et d’apparence saine, No More Tangles, qui aide à défaire les nœuds pendant le bain, et le shampooing 2 en 1 Soft & Shiny.

Que ce soit pour un bain moussant, un massage ou une séance de câlins, les nouveaux produits de Johnson’s ont ainsi tous été étudiés pour être encore plus doux et plus fiables ! En se réinventant, la marque est plus que jamais fière de proposer des solutions pour bébés qui font partie des moments précieux de leur vie et de celle de leurs mamans.