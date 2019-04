De nouveaux modèles de télés Samsung bientôt disponibles au Maroc

Samsung Electronics Co. a annoncé aujourd’hui que sa gamme de télévisions QLED 2019 serait disponible chez les détaillants au Moyen Orient et Afrique du Nord à partir du mois de mai 2019.

Les télévisions QLED 8K 2019, qui ont remporté un prestigieux prix de l’innovation au CES 2019, sont équipés du processeur propriétaire Quantum de Samsung, la technologie de semi-conducteurs de traitement d’images alimentée par l’IA.

Le processeur Quantum de Samsung transforme automatiquement le contenu de résolution inférieure de n’importe

quelle source à 8K, afin que les utilisateurs puissent profiter d’images de la plus haute qualité, quelle que soit la

qualité de l’image de la source d’origine. Le processeur Quantum sera également disponible sur les modèles QLED

4K de Samsung, permettant ainsi à la gamme complète de télévisions QLED 2019 de produire une qualité d’image et

un son améliorés par IA.

Présentée par Samsung Electronics comme une première dans l’industrie, son processeur Quantum à apprentissage

automatique utilise ses capacités d’intelligence artificielle pour apprendre et comparer des millions d’images qui

l’aident à calibrer des sources à résolution inférieure et à les optimiser en contenu de qualité 8K, quel que soit le

format d’origine. La technologie conventionnelle de conversion de la qualité de l’image avait des capacités de

restauration limitées, car les processus étaient dictés par les commandes de l’utilisateur. Cependant, la conversion de

la qualité d’image 8K AI de Samsung offre précision et efficacité, car le processeur Quantum est analogue et formalise lui-même la formule. Ces progrès en matière de qualité d’image sont plus évidents sur les télévisions à grand écran, où des résolutions et une netteté supérieure peuvent être correctement présentées.

“Nous sommes ravis de pouvoir proposer la technologie de télévision Samsung de nouvelle génération dans la

région MENA et nous sommes ravis de permettre à nos clients de bénéficier de la qualité d’image inégalée que nos

téléviseurs QLED 8K 2019 offrent”, a déclaré Sungwan Myung, Chef du bureau régional de Samsung Electronics.

Pour accompagner le processeur Quantum dans la télévision QLED de Samsung, des fonctionnalités telles que New

Bixby seront intégrées à la plate-forme de renseignement pour offrir aux consommateurs des interactions plus

naturelles avec leur téléviseur. Les téléviseurs QLED de Samsung sont également en mesure de fournir des

informations utiles au quotidien, telles que l’heure, la météo et les actualités, ou d’afficher du contenu, notamment des photos et des illustrations, en mode Ambient, qui permet aux utilisateurs de décorer leur environnement et leur

atmosphère en fonction de leurs préférences.

La meilleure qualité d’image avec des angles de vision nettement améliorés et des niveaux de noir Equipés de la nouvelle technologie Ultra Viewing Angle, les télévisions QLED 2019 de Samsung permettront au rétro-

éclairage de traverser plus équitablement les panneaux du téléviseur grâce à une structure de panneau améliorée et

de nouveaux algorithmes de calibration d’écran pour améliorer les angles de vision du téléviseur. Il offre une qualité

d’image toujours étonnante, quel que soit l’angle de vision, sans éblouissement ni reflets le jour et dans les pièces très éclairées.

Outre plusieurs améliorations de la qualité d’image en 2019, l’adoption des modèles Direct Full Array a presque

doublé par rapport à l’année dernière. La technologie Direct Full Array place des LED rétroéclairées derrière le

panneau pour un contrôle précis de la luminosité, ce qui permet de régler la lumière individuellement pour créer des

noirs plus profonds. Les algorithmes qui reconnaissent et ajustent les couleurs noires analysent plus précisément les

caractéristiques de chaque scène en temps réel pour déterminer la répartition de la luminosité et les ratios de noir afin de contrôler le rétroéclairage et d’aider les télévisions QLED 2019 à offrir une superbe reproduction des couleurs

noires.

