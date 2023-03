Data au Maroc: Quid du cadre réglementaire et de l’arsenal juridique ? (VIDEO)

La transformation digitale des entreprises a cristallisé comme jamais le recours au cloud qui présente de nombreux avantages. Se pose la question de savoir quelle stratégie pour un «Move to cloud» en toute confiance ?

Les données n’ont jamais été autant convoitées depuis la naissance du Net. La big data est aujourd’hui au cœur des débats publics et des enjeux mondiaux. C’est donc tout naturellement que la rédaction du journal Les Inspirations ÉCO s’est penchée sur la question en organisant une table ronde sur le sujet du cloud souverain, clé de la souveraineté numérique. Pour mener à bien cet échange autour de cette question d’actualité, trois intervenants ont répondu à Moulay Ahmed Belghiti, modérateur de la rencontre et rédacteur en chef du journal. Il s’agit de Imane Najari, directrice cloud et cybersécurité chez inwi , de Hicham Chiguer, président de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM), et de Zouheir Lakhdissi, tech entrepreneur et digital consultant. Question que nous avons posé à nos invités: Quid du cadre réglementaire et de l’arsenal juridique autour de la data au Maroc ? Vidéo.