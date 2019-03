Dari Couspate: voici pourquoi les résultats ont baissé

Dari Couspate a annoncé un résultat net de 63,62 millions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice 2018, en baisse de 8,9% par rapport à 2017.

Cette diminution est due notamment à un recul du résultat financier de 2,08 MDH suite à des pertes de change liées à l’appréciation continue en 2018 de la valeur du dirham par rapport à l’euro sur les opérations à l’export, indique Dari Couspate dans un communiqué.

Elle s’explique également par l’impact d’une charge non courante consécutive au contrôle fiscal portant sur l’impôt sur société (IS), l’impôt sur revenu (IR) et la TVA afférents aux exercices 2014 et 2017 soldé en décembre 2018 par la conclusion d’un accord avec la direction générale des impôts, ajoute la même source. Le résultat d’exploitation s’est établi à 90,78 MDH, en retrait de 3,4% par rapport à 2017, sous l’effet de l’accroissement important du coût de l’énergie thermique (+22%) suite à la hausse des cours du pétrole en 2018 et la hausse significative des budgets promotionnels et publicitaires. Le chiffre d’affaires a baissé de 2% à 569,83 MDH, pénalisé principalement par une atonie conjoncturelle de l’ensemble du marché, ainsi que par une pression sur les prix de vente sous l’effet d’une concurrence accrue et d’un secteur d’activité national en surcapacité.