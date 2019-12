Dar Bouazza a son restaurant McDonald’s (VIDEO)

Le nouveau restaurant McDonald’s à Dar Bouazza a été inauguré Mercredi 18 décembre. D’une superficie de 2 932 m² sur 2 niveaux, il dispose d’une capacité globale de 288 places, dont 120 en terrasse, d’espaces verts s’étalant sur 648 m² et d’un parking de 937 m².

Pour son 50ème restaurant au Maroc, McDonald’s n’a pas lésiné sur les moyens et a mis en œuvre l’ensemble de ses solutions pour être en phase avec son crédo : ‘’Être le lieu préféré de restauration des marocains”. Cela s’est traduit à Dar Bouazza par un restaurant résolument moderne qui transmet à travers son style des valeurs avant-gardistes.

McDonald’s Dar Bouazza permettra également aux riverains de pouvoir enfin bénéficier de la livraison à domicile. Ainsi les amoureux de McDonald’s pourront commander des burgers, des nuggets et autres produits McDonald’s et se faire livrer à la maison.

Un décor Geometry moderne :

La déco de ce nouveau restaurant est basée sur des lettres typographiques originales qui s’entrecroisent avec les produits de la marque pour former des tableaux contemporains agréables à contempler. La texture et les arrondis de la menuiserie des tables et des sièges subliment les qualités intrinsèques de cette déco. L’ensemble confère au restaurant, différents espaces de confort et de tranquillité qui invitent à vivre une expérience des plus captivantes

Pour la satisfaction client :

Et au-delà de l’architecture et de la décoration d’intérieur, le nouveau restaurant intègre les tous derniers services développés par l’enseigne pour améliorer l’excellence opérationnelle et ainsi l’expérience et la satisfaction client : bornes digitales interactives de prise de commande pour optimiser la rapidité du service et l’exactitude des commandes, service à table, borne Wifi avec un accès illimité et McDrive pour des commandes sur le pouce.

Une plateforme cuisine « Made For You » :

Pour répondre aux attentes évolutives de nos clients, McDonald’s Maroc ne cesse d’accélérer la stratégie de diversification de son offre et d’améliorer constamment la qualité et la rapidité de son service.

A Dar Bouazza, c’est le concept des cuisines dites Made For You (Préparé à la commande), qui a été retenu permettant d’augmenter la qualité des produits, d’en introduire plus facilement de nouveaux et d’améliorer le service client.

Aires de Jeux, 1er restaurant McDonald’s au Maroc à être doté de 2 aires de jeux :

McDonald’s Dar Bouazza, c’est plus qu’un restaurant. C’est aussi un endroit pour passer de

bons moments en famille ou entre amis. Et pour satisfaire la famille, McDonald’s n’oublie jamais de penser à ses plus jeunes membres.

C’est pour cela que McDonald’s Dar Bouazza est le premier restaurant McDonald’s au Maroc à être doté de 2 aires de jeux : une aire de jeux en terrasse et une autre à l’intérieur du restaurant, ce qui permet aux petits de se dépenser, de s’amuser, de s’épanouir et de se faire de nouveaux amis, dans un univers sain et joyeux et ce sans se soucier de la météo.

Espace anniversaire, pour un moment inoubliable

A l’instar de tous les restaurants nouvelle génération, une salle toute en couleurs est spécialement dédiée aux anniversaires. Au programme : cartes d’invitation, assiettes et serviettes et, au choix, un menu salé ou sucré, des boissons et bien sûr un délicieux gâteau. De plus, les petits sont accueillis par une hôtesse du restaurant qui s’occupe de la table et anime la fête. Sans oublier qu’un cadeau souvenir est offert aux invités.

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

McDonald’s n’a pas oublié les personnes à mobilité réduite. Le restaurant de Dar Bouazza leur garantit un accès adapté. Accès indoor, commandes et sanitaires, tout est prévu pour assurer leur confort.