Dar Al Amane remporte le titre « Élu Service Client de l’Année Maroc 2022 » dans la catégorie « Banque Participative »

Dar Al Amane, fenêtre participative de Société Générale Maroc, a été plébiscitée pour l’excellence de son service client en étant récompensée du prix « Élu Service Client de l’Année Maroc 2022 », pour sa 5ème édition au Royaume.

En étant Élu Service Client de l’Année Maroc 2022, Dar Al Amane affirme son positionnement d’excellence en terme de qualité de service et démontre son l’excellence, puisant sa force de son approche centrée sur le client, ses attentes et ses préoccupations. Une approche qui se traduit au quotidien via un accompagnement de proximité appuyé par l’expertise de nos conseillers-clientèle. Ainsi, les clients de Dar Al Amane bénéficient de solutions personnalisées à travers une large gamme de produits et services conformes aux principes de la Sharia : financements, investissements participatifs, monétique et banque à distance.

La proximité avec le client se traduit également sur le plan géographique, avec un réseau d’agences réparties sur l’ensemble du territoire national, de Tanger à Laâyoune. L’offre omnicanale de Dar Al Amane privilégie également la fluidité des parcours-clients à travers la digitalisation, grâce aux services de banque à distance Al Amane Smart, qui permettent de soumettre un dossier de financement et d’obtenir une réponse sans avoir à se déplacer en agence.

Cette consécration de l’excellence du service client de Dar Al Amane vient confirmer la pertinence de sa stratégie ainsi que de son modèle centré sur le client, qui capitalise sur l’engagement de ses ressources ainsi que sur l’expertise internationale du groupe Société Générale.

Une reconnaissance fruit d’un rigoureux processus de sélection

Cette distinction est l’aboutissement d’un rigoureux processus d’évaluation, conduit par un organisme indépendant dans le cadre de l’étude ‘’Approche Client – Inspire Research’’, réalisée du 23 Août au 15 Novembre 2021, et dont la finalité est de tester et récompenser les meilleures entreprises qui mettent la relation client au cœur de leurs préoccupations.

Tout au long des 12 semaines qu’a duré cette évaluation, des enquêteurs ont mené pas moins de 160 tests ‘’client-mystère’’, en s’appuyant sur un dispositif complet de visites physiques en agences ainsi que de prises de contact via différents canaux : téléphone, email et internet, réseaux sociaux.

Afin d’évaluer avec minutie la qualité du service client des banques participatives, cet audit approfondi s’est intéressé à six dimensions fondamentales de cette activité :

-Relationnel

-Disponibilité

-Qualité de réponse

-Ergonomie et accessibilité

-Qualité technique

– Attractivité.