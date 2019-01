Dakhla: un événement pour sensibiliser à la culture de la citoyenneté

Le Dakhla Learning Center « DLC », centre de formation de la Fondation Phosboucrâa, a organisé ce lundi 28 janvier, la première édition du «Dakhla : Jeunes et Bénévoles». Un événement qui clôture une trentaine d’ateliers dédiés à la promotion de l’engagement civique et citoyen.

Ces ateliers ont été consacrés à la fois à la sensibilisation à la culture de la citoyenneté, mais aussi à l’engagement dans la vie associative et au bénévolat. Ils ont offert un encadrement rapproché à des groupes de jeunes adhérents leur permettant de monter 15 initiatives citoyennes, auxquelles a participé plus de 1000 personnes de l’extérieur du centre (principalement des jeunes) et pour lesquels de nombreux acteurs locaux et associations de la société civile se sont mobilisés.

Ces initiatives ont fait l’objet de discussions pour voir quels enseignements ils en ont tiré, quels sont les impacts sur leur personnalité et leur vision, comment ils aborderont leurs prochaines initiatives.

La réflexion a eu lieu dans l’espace du DLC. Un lieu de vie et d’expression qui offre aux jeunes l’opportunité d’être en contact d’idées et de personnes de divers horizons dans le but de stimuler chez eux une réflexion capable de les guider vers une participation active aux activités de leurs communautés.

Le débat s’est clôturé par une remise des prix pour les meilleures initiatives citoyennes en encouragement aux jeunes et à leur engagement soutenu envers leur ville et leur communauté.

Rappelons que les adhérents du centre de formation de la Fondation Phosboucrâa ont organisé, en 2018, plusieurs autres initiatives. Une campagne environnementale dans le parc Foum Lbouir, des chantiers de bénévolat à Dar Talib Dakhla, une campagne de don de sang, un séminaire sur l’intégration des enfants handicapés dans la vie publique et un autre sur le traitement des enfants autistes, sans oublier l’ouverture d’une école primaire dans la région…