Dakhla Spot Online est né !

Lundi 6 janvier 2020 marque le début d’une nouvelle aventure journalistique. Le microcosme de la presse marocaine s’enrichit, en effet, d’un nouveau support électronique généraliste et régional appelé Dakhla Spot Online.

Comme son nom l’indique, Dakhla Spot online est aujourd’hui un portail d’information et a l’ambition de devenir très vite le premier média francophone de la région. Initiative citoyenne, ce projet a pour vocation d’être une véritable vitrine de cette région en devenir.

Dirigée par Moulay Abdelaziz Senoussi, Dakhla Spot online compte de nombreux journalistes de renom dans ses équipes ainsi que de jeunes plumes talentueuses qui marqueront inéluctablement le renouvellement de la profession.

Le portail www.dakhlaspotonline.ma donne ainsi le là aux grandes thématiques du moment qui marquent cette ville en pleine effervescence tant sur les plans économique et sociétal que culturel et sportif et donne une place privilégiée à « l’Eco Responsability » comme levier indispensable pour assurer un développement harmonieux de la région.

Le portail est accompagné d’une Newsletter quotidienne qui est envoyée dans un premier temps, à une base de donnée qualifiée d’initiés triés sur le volet, pour informer en temps réel les grandes avancées de la région. L’inscription à cette newsletter est gratuite et se fait très facilement via le site.

Une web TV viendra compléter l’offre de Dakhla Spot Online pour assurer la couverture de tous les grands événements qu’abrite la région comme Le Crans Montana, le Championnat de Kite Prince Moulay Hassan ou encore le raid solidaire féminin « Sahraouiya »…

Dans son plan de développement, Dakhla Spot online prévoit de mettre très rapidement en ligne une version arabophone ainsi qu’une version anglophone et hispanophone, notamment pour les grands dossiers qui seront traités.