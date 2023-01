Dakhla-Oued Eddaheb : deuxième édition de la caravane régionale durable des énergies renouvelables

Les Energies renouvelables représentent une réelle opportunité pour une transition énergétique durable favorisant la compétitivité des entreprises nationales et contribuant à la décarbonation de l’économie nationale.

L’adoption et l’intégration des ENRs dans les secteurs productifs et énergivores devraient donc être plus répandues au niveau de l’ensemble des territoires au regard des nombreux avantages offerts au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir des gains opérationnels, économiques et financiers pour les acteurs industriels et tertiaire, au sein d’un environnement énergétique changeant.

Aujourd’hui, les entreprises ont tout intérêt à concentrer leurs efforts en faveur d’une gestion énergétique à la fois plus responsable et plus efficiente, d’autant plus qu’il existe une multitude de technologies et de solutions innovantes et matures valorisant les Energies renouvelables, permettant de produire, de consommer et de stocker de l’énergie, et ce sous plusieurs formes : électricité, froid, chaleur …

C’est dans ce cadre que le Cluster ENR organise sous l’égide du Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable, en partenariat le CRI Dakhla Oued Eddaheb, et avec le soutien du Ministère de l’Industrie et du Commerce, du Conseil Régional Dakhla Oued Eddaheb, de la Chambre Africaine du Commerce et des Services, la 2ème édition de la Caravane Durable pour la promotion et la sensibilisation à l’adoption les technologies propres.

Après une première édition réussie dans la Région de Souss Massa, ce deuxième stop qui se déroulera dans la région de Dakhla Oued Eddahab vise à informer et à sensibiliser les entreprises locales sur les gains économiques que peut générer l’adoption de solutions énergétiques renouvelables notamment photovoltaïques et thermiques, encourager ces derniers à participer à la transition énergétique et à être plus compétitifs, mais également permettre aux membres du Cluster d’approcher des clients potentiels et ainsi concrétiser des opportunités d’affaires.

L’évènement prévoit également une rencontre avec les institutions de financement afin d’échanger autour des mécanismes de financement verts et les différents programmes d’appui et d’accompagnement mis en place en faveur des entreprises opérant dans le secteur.