Dakhla Learning Center: quand l’OCP s’engage pour les jeunes (VIDEO)

Depuis 2017, le 2ème centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center «DLC», répond aux besoins des jeunes au niveau de la région de Dakhla Oued-Eddahab.

Sa mission est d’assurer à la force vive de cette région une plateforme dédiée au développement de leurs compétences dans l’objectif de contribuer à l’effort général de dynamisation socio-économique de la région. Ses services dispensés par des équipes choisies en fonction du besoin, offrent orientation, encadrement et accompagnement et ce, à travers notamment des séances d’écoute et d’orientation, une formation en Soft et Like Skill, un appui à l’action économique ou encore l’organisation d’activités socio-culturelles et artistiques.

Ainsi, depuis son lancement, le Dakhla Learning Center a encadré plus de 300 jeunes dans le cadre du programme «Emergence des Compétences» (EDC). Ce programme phare des centres de formation de la Fondation Phosboucraa destiné aux jeunes de 18 à 30 ans participe à l’amélioration des capacités des adhérents en leur permettant d’intégrer des compétences clés, devenues indispensables pour réussir son insertion sociale, tel que le self marketing, la communication, la maîtrise des langues étrangères, l’Informatique…

Se voulant un réel levier de dynamisation socio-économique de la région, le Dakhla Learning Center accompagne et forme les jeunes porteurs de projet, de l’idée à la création. Le programme entrepreunariat du DLC a la particularité de se clôturer par une cérémonie nommée «Dakhkla Business Challenge» qui vise à mettre en avant les jeunes entrepreneurs, leur offrir plus de visibilité et faciliter la mise en relation avec les différents acteurs socio-économiques. La première édition du «Dakhla Business Challenge» a permis à 12 entrepreneurs (4 femmes et 8 hommes) parmi 52 projets concurrents de présenter leurs projets devant un jury spécialisé et de prétendre à un accompagnement pour concrétiser leur projet.

En plus d’offrir une palette de services orientées développement socio-économique, le Dakhla Learning Center se veut un lieu d’échange et de culture ouvert à l’ensemble des habitants de la région de Dakhla. La création d’un salon culturel en décembre 2018 a été chaleureusement accueillie aussi bien par les jeunes adhérents du centre que par les habitants. Et pour encourager les jeunes à participer activement à la vie publique, le Dakhla Learning Center a aussi intégré dans sa programmation es actions à visée citoyenne. Dans ca cadre, il a lancé la première édition du «Dakhla : Jeunes et Bénévoles» qui clôture une trentaine d’ateliers dédiés à la promotion de l’engagement civique et citoyen.

Pour la 5ème édition du Forum Crans Montana 2019 à Dakhla, le Dakhla Learning Center de la Fondation Phosboucraa se mobilise pour contribuer à la promotion de la région et la mise en valeur de ses jeunes bénéficiaires. Ainsi, le vendredi 15 mars, le DLC accueillera dans ses locaux une formation digitale dispensée par un intervenant du Forum Crans Montana afin d’encourager l’entreprenariat chez les jeunes et les femmes. En plus de cette formation bénéficiant aux adhérents, le centre participe activement au forum à travers l’inscription de ses bénéficiaires à cet événement international. Au programme, rencontre des adhérents avec les différentes délégations et participation au dialogue sur le développement des jeunes, mise à disposition d’un espace commercial au profit des jeunes entrepreneurs du centre pour promouvoir et commercialiser leur produit, inscription de jeunes plus engagés et les plus actifs au «Prix du jeune leader » octroyé par le Forum Crans Montana.

