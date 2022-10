Dacia, une marque qui marche très bien au Maroc. Les explications du DG (en vidéo)

Dire que Dacia est une marque automobile low-cost peut paraître désuet tant elle monte en gamme. Il n’y a qu’à voir le dernier concept car présenté au Mondial de l’auto pour s’en rendre compte. Le Manifesto se veut être un concentré des valeurs de la marque.

«C’est un véhicule essentiel, robuste et éco-smart, conçu pour évoluer aisément sur tous les terrains», nous indique-t-on auprès de la marque. Et d’ajouter, «avec ce concept car, nous allons plus loin dans notre exploration de l’outdoor, et imaginons un moyen simple et accessible de profiter du plein air, que ce soit pour travailler ou pour se détendre».

En attendant de le voir sur les routes, Dacia, qui entend évoluer avec son temps, pour mieux s’adapter aux attentes de sa clientèle, ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec sa nouvelle identité de marque. Objectif: la rendre plus contemporaine et plus affirmée. À noter que ce nouveau logo équipera la totalité de la gamme et des points de vente d’ici la fin d’année.

Au Mondial de l’Auto, nous avons rencontré Fabrice Crevola, DG de Dacia Maroc. Ce passionné de la marque nous parle de la situation au Maroc.