Dacia toujours au top des ventes sur le marché marocain

Dans un marché marocain des véhicules particuliers (VP) en contraction de près de 9% par rapport au 1er trimestre 2022, Dacia confirme son leadership au 1 er trimestre 2023 : le succès des nouveaux modèles permettent à Dacia d’atteindre 23,6% de part de marché VP. En offrant le meilleur rapport prix/prestations, Dacia reste la marque préférée des Marocains, avec 7 948 véhicules vendus.

Dacia surfe sur le succès de ses best-sellers : au premier trimestre, tous les modèles sont n°1 de leurs segments respectifs. Les nouvelles générations de Sandero et Logan, produites au Maroc, occupent le podium des meilleures ventes du marché automobile au Maroc.

Les 4 piliers de la marque (Logan, Sandero, Duster et Lodgy) contribuent à l’excellente performance de Dacia au Maroc : ils occupenttous le Top 10 des ventes toutes marques confondues.

– Dacia Sandero est la citadine la plus vendues avec 2 703 ventes au premier trimestre.

– Sur la même période, plus d’une berline sur deux vendues dans le segment Berline Tricorps est une Dacia Logan (53,8%): 2 479 nouveaux exemplaires circulent sur les routes du Royaume.

– Duster reste le SUV le plus vendu au Maroc avec 1 604 ventes au premier trimestre.

– Véritable référence du segment C-Grands Taxi, Lodgy confirme son hégémonie avec 99,5% de part de segment sur la même période.

Fait marquant de ce 1 er trimestre 2023 : forte de sa nouvelle identité visuelle, Dacia a lancé en février la commercialisation de Dacia Spring, 1 er modèle 100% électrique de la marque. Spring devient le véhicule électrique le plus abordable du marché et va permettre de démocratiser l’accès à la mobilité électrique au Maroc.

« Dacia reste la marque préférée des Marocains grâce à sa gamme de nouvelle génération. Au premier trimestre 2023, la marque confirme son succès avec 23,6% de part de marché. Forte de ses 4 modèles piliers (Sandero, Logan, Duster et Lodgy) tous leaders de leurs segments, Dacia révolutionne encore une fois le marché avec Dacia Spring, le premier modèle 100% électrique de la marque. Les débuts sont prometteurs et annoncent la démocratisation effective de la mobilité électrique au Maroc », indique Fabrice Crevola, Directeur général de Renault Commerce Maroc et de la marque Dacia.